Independiente emitió un comunicado por los violentos incidentes: qué dice

Casi 12 horas después de los severos incidentes en la cancha de Independiente, en el partido por Copa Sudamericana frente a la U. de Chile, el club de Avellaneda emitió un comunicado sentando postura sobre lo sucedido.
Confirmaron que el presidente viaja rumbo a la sede de Conmebol en Paraguay, que están analizando cámaras de seguridad para identificar a los violentos. También que trabajan coordinadamente junto a autoridades argentinas y chilenas.
Casi 12 horas después de los severos incidentes en la cancha de Independiente, en el partido por Copa Sudamericana frente a la U. de Chile, el club de Avellaneda emitió un comunicado sentando postura sobre lo sucedido.
"El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL", arranca el texto.
Y prosigue: "De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector".
"Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales", agrega.
En otro tramo del comunicado, destacan que "desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL".
Y aseguran: "Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga. El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante".
"Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones", insistieron.
Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.
Sobre el final de comunicado, el club hizo extensivo el mensaje a sus socios. "A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente", afirmaron.
"Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones", sostuvieron.
"Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo", cerraron.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.