Prevención del dengue: Rafaela refuerza la concientización en colonias de vacaciones
A través de juegos, observación y actividades prácticas, el municipio promueve la prevención del dengue entre los más pequeños, fortaleciendo el descacharrado y el uso de repelente como medidas clave de cuidado comunitario.
Objetivo Dengue: la prevención comienza desde los más pequeños
Este jueves, el Centro de Educación Física Nº 34, ubicado en la Pileta Municipal “Granja El Ceibo”, fue escenario de una nueva jornada de concientización en el marco del programa provincial Objetivo Dengue, al que el municipio adhirió como parte de su estrategia sanitaria preventiva.
La actividad se llevó a cabo en el contexto de la colonia de vacaciones del sector norte de la ciudad y estuvo especialmente dirigida a niños y niñas.
La propuesta combinó el juego con el aprendizaje, con el objetivo de transmitir conocimientos clave sobre el dengue, su forma de transmisión y, principalmente, las medidas que permiten prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti.
Aprender jugando: el conocimiento como herramienta de cuidado
Durante la jornada, los chicos participaron de distintas actividades lúdicas y educativas que les permitieron conocer de manera directa el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue.
A través de la observación con microscopio, pudieron identificar huevos, larvas y ejemplares adultos, lo que despertó curiosidad y facilitó la comprensión del problema sanitario.
Además, se realizaron juegos de identificación de cacharros —recipientes que pueden acumular agua—, se explicó cómo limpiarlos correctamente y se enseñó el uso adecuado del repelente como una de las medidas fundamentales de protección personal.
El municipio impulsa acciones de prevención del dengue en espacios recreativos
La intención, según explicaron los organizadores, es que los niños no solo incorporen estos conocimientos, sino que también los trasladen a sus hogares, involucrando a toda la familia en la prevención.
El trabajo territorial del municipio
El coordinador de Salud del municipio, Daniel Marfortt, destacó la importancia de la adhesión local al programa provincial y el despliegue de acciones concretas en distintos puntos de la ciudad.
“Ya estuvimos en la colonia del Centro de Educación Física Nº 53 y ahora estamos acá, en esta pileta. La idea es explicarles qué es el dengue, cómo se transmite y hacer juegos de identificación de cacharros”, señaló.
Marfortt remarcó que una de las principales acciones preventivas es el descacharrado, es decir, la eliminación de recipientes que puedan acumular agua. “Es una de las principales cosas que podemos hacer para prevenir el dengue, junto con el uso de repelente. Por eso hoy trajimos repelentes y cacharros para que los chicos los identifiquen”, explicó.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca reforzar la prevención durante los meses de mayor riesgo, promoviendo la participación activa de la comunidad.
El rol clave de los adultos en la prevención del dengue
Si bien las actividades están orientadas a los más pequeños, desde el área de Salud municipal insistieron en la responsabilidad de los adultos en la prevención. En ese sentido, Marfortt explicó que el descacharrado implica retirar cualquier tipo de recipiente que pueda juntar agua, tanto en patios como en el interior de las viviendas.
“No hace falta mucha cantidad de agua. Después de tres o cuatro días ya puede convertirse en un caldo de cultivo para que las hembras coloquen sus huevos”, advirtió.
Al respecto, detalló que una hembra del Aedes aegypti puede colocar hasta 200 huevos, que luego se transforman en larvas y, finalmente, en mosquitos adultos. “La hembra es la que pica y pone los huevos; el macho solo cumple la función de reproducción”, precisó.
Como medidas complementarias, el funcionario recomendó el uso de repelentes, telas mosquiteras y barreras físicas para evitar el ingreso del mosquito a los domicilios. “Una vez que el mosquito picó, el tratamiento del dengue es sintomático y la enfermedad puede presentarse desde formas leves hasta cuadros severos. Por eso lo fundamental es prevenir”, concluyó.
Desde el municipio destacaron que iniciativas como Objetivo Dengue apuntan a generar conciencia sostenida en el tiempo, entendiendo que la prevención es una tarea colectiva que comienza en el hogar y se fortalece con educación, información y compromiso comunitario.