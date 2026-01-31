Control vehicular en la Ruta 11

Operativo policial en Florencia: secuestraron marihuana y aprehendieron a un conductor

En el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N.º 11, personal de la Guardia Provincial y de la Unidad Operativa Regional 1 – Reconquista interceptó una pick-up y aprehendió a un hombre por tenencia de marihuana, en un procedimiento vinculado a la Ley Nacional de Estupefacientes y a la normativa provincial de microtráfico.