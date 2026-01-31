#HOY:

Operativo policial en Florencia: secuestraron marihuana y aprehendieron a un conductor

En el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N.º 11, personal de la Guardia Provincial y de la Unidad Operativa Regional 1 – Reconquista interceptó una pick-up y aprehendió a un hombre por tenencia de marihuana, en un procedimiento vinculado a la Ley Nacional de Estupefacientes y a la normativa provincial de microtráfico.

 11:32
Un hombre mayor de edad fue aprehendido este jueves por la mañana en la ciudad de Florencia, departamento General Obligado, tras ser interceptado en un control vehicular y hallarse en su poder marihuana.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Guardia Provincial, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan de manera permanente en rutas de la provincia.

El hecho ocurrió el 29 de enero de 2026, alrededor de las 9:50, sobre la Ruta Nacional N.º 11, a la altura del kilómetro 929, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta tipo pick-up, marca Chevrolet, modelo S10, que era conducida por un hombre oriundo de la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento durante el control vehicular

Al realizar la identificación del conductor y la requisa del rodado, el personal actuante encontró una sustancia vegetal compatible con marihuana. Ante esta situación, se procedió al secuestro del material, el cual arrojó un peso total de 5,5 gramos, distribuidos en forma de cogollos.

La sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, que confirmó resultado positivo para cannabis sativa, dando intervención inmediata a las autoridades competentes.

Aprehensión y actuaciones judiciales

Como consecuencia del hallazgo, el conductor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 9ª de la Unidad Regional IX, por razones de jurisdicción.

En sede policial se llevaron adelante las actuaciones legales de rigor, quedando el procedimiento encuadrado como infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes, en adhesión a la Ley Provincial N.º 14.239 de Microtráfico.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en el marco de la investigación.

Prevención y lucha contra el microtráfico

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento forma parte de las tareas de prevención y control que la Guardia Provincial desarrolla de manera sostenida en las rutas santafesinas.

Estos operativos tienen como objetivo principal detectar infracciones a la legislación vigente, combatir el microtráfico de estupefacientes y reforzar la seguridad pública en el territorio provincial.

Las autoridades remarcaron la importancia de estos controles como herramienta fundamental para la prevención del delito y la protección de la ciudadanía.

Norte 24
General Obligado

