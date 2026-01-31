Tormentas intensas y alerta naranja en 11 provincias para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para este sábado que abarca a amplias regiones del norte y el oeste del país. El aviso incluye zonas bajo nivel amarillo y naranja, con pronóstico de fenómenos intensos durante la tarde y la noche.
El alerta amarillo alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, fuerte actividad eléctrica, lluvias concentradas en cortos períodos y ráfagas intensas.
En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 45 mm, con picos superiores de manera puntual. Además, en las zonas cordilleranas más elevadas, los fenómenos podrían presentarse en forma de nieve o granizo.
Para Santiago del Estero, el pronóstico indica tormentas durante la noche, con lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. En ese sector, los acumulados estimados rondarán entre 15 y 30 mm.
En Neuquén y Río Negro, los eventos se concentrarán en horas de la tarde, con lluvias fuertes en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, con acumulados previstos de entre 10 y 20 mm.
Alertanaranja
Gran parte de las provincias de San Juan y Mendoza se encuentran bajo alerta naranja. En estas zonas se prevén tormentas fuertes a severas durante la tarde y la noche, con alto potencial de granizo, intensas descargas eléctricas, vientos que podrían superar los 90 km/h y lluvias abundantes en períodos breves.
Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 mm, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios.
Recomendaciones
Ante el nivel de alerta vigente, el SMN recomienda extremar precauciones. Para las zonas bajo alerta amarilla, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios desagües y resguardarse en espacios cerrados durante el desarrollo de los fenómenos.
En las áreas alcanzadas por alerta naranja, se solicita seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo en caso de necesidad, alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas. También se recomienda preparar un kit de emergencia con elementos básicos y mantener los dispositivos móviles cargados.
Para conocer el detalle actualizado por localidad, con horarios y nivel de alerta vigente, el organismo oficial publica información permanente a través de su sistema de alertas meteorológicas.