Temporal en Mendoza: inundaciones, evacuados e imágenes impactantes tras una tormenta histórica
Se desplegaron operativos de emergencia tras las intensas lluvias que convirtieron calles en ríos, generando pánico y pérdidas materiales en barrios afectados. Los registros oficiales indican que las precipitaciones fueron superiores al promedio mensual para esta época del año, lo que agravó la situación en áreas vulnerables.
Una intensa tormenta registrada en las últimas horas en Mendoza provocó graves anegamientos, viviendas afectadas y escenas de pánico que se viralizaron en redes sociales. El fenómeno dejó calles convertidas en ríos, vehículos varados y operativos de emergencia en distintos puntos de la provincia, según informaron medios nacionales.
La tormenta se desató durante la tarde y noche del miércoles y afectó principalmente a zonas urbanas y precordilleranas de Mendoza. En pocas horas cayó una gran cantidad de agua, lo que superó la capacidad de drenaje y generó inundaciones repentinas en barrios enteros.
Árboles caídos tras el intenso temporal.
Operativos de emergencia
Defensa Civil, Bomberos y personal municipal desplegaron operativos para asistir a las familias afectadas. Hubo evacuaciones preventivas y cortes de calles por acumulación de agua y barro.
En varios sectores, el agua ingresó a viviendas y comercios, provocando pérdidas materiales. También se reportaron rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de sus autos.
Videos impactantes en redes sociales
Las imágenes que circularon muestran autos arrastrados por la corriente, calles convertidas en arroyos y vecinos intentando resguardar pertenencias. Algunos de los videos fueron filmados desde balcones y ventanas, donde se observa la fuerza del agua avanzando sobre veredas y viviendas.
Estos registros se viralizaron rápidamente y generaron preocupación por la magnitud del fenómeno.
Contexto climático
Especialistas señalaron que este tipo de eventos extremos se ve favorecido por la combinación de altas temperaturas previas y tormentas concentradas en cortos períodos de tiempo, un patrón cada vez más frecuente en la región cuyana.
Las autoridades mantienen alertas ante la posibilidad de nuevas tormentas aisladas.
El temporal dejó en evidencia la vulnerabilidad de varias zonas ante lluvias intensas y reavivó el debate sobre la necesidad de obras de infraestructura y prevención. Mientras se avanza con la asistencia a los damnificados, Mendoza intenta recuperar la normalidad tras una jornada marcada por el agua y el miedo.