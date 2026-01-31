Videos

Temporal en Mendoza: inundaciones, evacuados e imágenes impactantes tras una tormenta histórica

Se desplegaron operativos de emergencia tras las intensas lluvias que convirtieron calles en ríos, generando pánico y pérdidas materiales en barrios afectados. Los registros oficiales indican que las precipitaciones fueron superiores al promedio mensual para esta época del año, lo que agravó la situación en áreas vulnerables.