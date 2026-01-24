Medio Oriente

El invierno golpea con fuerza a Afganistán: más de 60 fallecidos por el temporal

Un fuerte temporal de nieve y lluvias intensas azota desde hace varios días a amplias regiones de Afganistán, dejando un saldo de al menos 61 personas fallecidas, más de un centenar de heridos y severos daños materiales, según informaron las autoridades.