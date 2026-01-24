El invierno golpea con fuerza a Afganistán: más de 60 fallecidos por el temporal

Mirá tambiénAtaques aéreos rusos golpean Kiev y Járkov: al menos un muerto y 15 heridos
Al menos 61 personas murieron entre el miércoles y el viernes como consecuencia de las intensas nevadas y lluvias que afectan a Afganistán, de acuerdo con un balance preliminar difundido este sábado por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (Andma).
Además, el organismo reportó que otras 110 personas resultaron heridas y que 458 viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas, principalmente en provincias del norte y del centro del país.
Un mapa publicado por la agencia en la red social X muestra que las zonas más afectadas incluyen regiones montañosas, donde las precipitaciones invernales dificultan el acceso y complican las tareas de asistencia.
Rutas bloqueadas y llamados a extremar precauciones
Ante la magnitud del temporal, un portavoz de Andma instó a la población a evitar desplazamientos innecesarios, ya que numerosas carreteras continúan bloqueadas o cubiertas de nieve.
Entre ellas se encuentra la autopista de Salang, una de las vías más importantes del país, que permanece completamente cerrada al tránsito, según confirmaron autoridades locales de la provincia oriental de Parwan.
El cierre de esta ruta estratégica afecta seriamente la conectividad entre el norte y el sur del país, agravando las dificultades logísticas en un contexto ya complejo por las condiciones climáticas extremas.
Emergencia en zonas montañosas
En la provincia central de Bamyan, una de las más golpeadas por el invierno afgano, equipos de emergencia debieron asistir a automovilistas que quedaron atrapados en un paso de montaña cubierto de nieve.
Allí se distribuyeron alimentos y ayuda básica mientras continuaban los trabajos para despejar los caminos.
Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas adversas podrían prolongarse en los próximos días, lo que incrementa el riesgo de nuevos incidentes y refuerza la necesidad de medidas preventivas en las zonas más vulnerables del país.