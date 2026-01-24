Ataques aéreos rusos golpean Kiev y Járkov: al menos un muerto y 15 heridos
Una nueva oleada de ataques nocturnos con drones y misiles lanzados por Rusia impactó en distintas ciudades de Ucrania, provocando al menos un muerto y 15 heridos. Kiev y Járkov fueron los principales blancos de los bombardeos, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas inéditas entre Moscú, Kiev y Washington.
Las autoridades ucranianas denunciaron este sábado una serie de ataques aéreos rusos que afectaron a la capital del país durante la madrugada. “Kiev es blanco de un ataque enemigo masivo”, advirtió el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, a través de su canal de Telegram.
Según informó el funcionario, varios drones y misiles impactaron contra edificios no residenciales, entre ellos oficinas y depósitos. Como consecuencia, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, tres de las cuales debieron ser hospitalizadas.
Además, se registraron interrupciones en el suministro de calefacción y agua en algunos barrios periféricos, en medio de temperaturas invernales que descendieron hasta los –10 °C.
Las autoridades militares habían declarado previamente la alerta aérea en todo el territorio nacional ante la amenaza de drones de ataque y misiles balísticos.
Járkov, otro blanco de los drones Shahed
En el este del país, la ciudad de Járkov —la segunda más poblada de Ucrania y situada cerca de la frontera con Rusia— también fue alcanzada por ataques nocturnos. El alcalde Igor Terejov informó que drones Shahed de fabricación iraní dañaron edificios residenciales y dejaron al menos 11 personas heridas.
“Hasta el momento se confirmaron 11 heridos como resultado del ataque”, señaló el funcionario, quien agregó que los equipos de emergencia trabajaron durante horas para asistir a las víctimas y evaluar los daños materiales.
Járkov ha sido uno de los principales objetivos de los bombardeos rusos desde el inicio del conflicto, debido a su importancia estratégica y su proximidad territorial con Rusia.
Bombardeos en medio de negociaciones clave
Los ataques se produjeron mientras representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos iniciaban en Abu Dabi conversaciones trilaterales, un formato inédito desde el inicio de la guerra hace cuatro años. El objetivo de los encuentros es explorar condiciones para una eventual salida negociada al conflicto.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoció que la cuestión territorial sigue siendo el principal escollo en las negociaciones, que continuarán este sábado.
Mientras tanto, Ucrania enfrenta una situación militar y energética cada vez más compleja: los ataques rusos han dañado gravemente la infraestructura eléctrica, provocando cortes de luz y calefacción en varias regiones en pleno invierno.
En el frente de batalla, las fuerzas ucranianas continúan bajo presión frente a un ejército ruso numéricamente superior, en un escenario en el que Kiev depende en gran medida del respaldo financiero y militar de sus aliados occidentales.