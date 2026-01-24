Guerra en Europa

Ataques aéreos rusos golpean Kiev y Járkov: al menos un muerto y 15 heridos

Una nueva oleada de ataques nocturnos con drones y misiles lanzados por Rusia impactó en distintas ciudades de Ucrania, provocando al menos un muerto y 15 heridos. Kiev y Járkov fueron los principales blancos de los bombardeos, en un contexto marcado por negociaciones diplomáticas inéditas entre Moscú, Kiev y Washington.