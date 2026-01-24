Un auto irrumpió en el aeropuerto de Detroit y dejó seis personas heridas

El episodio se produjo el viernes por la noche, cuando un vehículo ingresó a gran velocidad en una de las áreas de acceso del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, uno de los más transitados del estado de Michigan
Un grave incidente ocurrido en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, dejó al menos seis personas heridas luego de que un automóvil impactara contra las puertas de acceso a la terminal. El conductor fue detenido y las autoridades investigan las causas del hecho.
El automóvil terminó colisionando contra las puertas de entrada y un mostrador de venta de pasajes, generando momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores que se encontraban en el lugar.
Tras el impacto, se activó de inmediato el protocolo de emergencia del aeropuerto. Personal de bomberos y servicios médicos acudió rápidamente para asistir a las personas lesionadas, que fueron atendidas en el lugar.
Según confirmaron las autoridades, seis personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si alguna debió ser trasladada a centros de salud cercanos.
La policía aeroportuaria informó que el conductor del vehículo fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del accidente.
Por ahora, no se ha determinado si el hecho fue producto de una falla mecánica, un error humano o una acción intencional.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el automóvil involucrado —un sedán azul de cuatro puertas— detenido frente a los mostradores de Delta Air Lines, con visibles daños en la parte delantera y trasera.
En el interior de la terminal se observan vidrios rotos y escombros dispersos, mientras el sector afectado fue aislado con cintas de seguridad para facilitar las tareas de peritaje.
Las autoridades indicaron que, por el momento, no se dará a conocer la identidad del conductor ni más detalles sobre los heridos hasta que avance la investigación.
En tanto, el aeropuerto continuó operando con normalidad, aunque con restricciones temporales en el área donde ocurrió el accidente.