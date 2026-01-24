Impactante accidente

Un auto irrumpió en el aeropuerto de Detroit y dejó seis personas heridas

Un grave incidente ocurrido en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, dejó al menos seis personas heridas luego de que un automóvil impactara contra las puertas de acceso a la terminal. El conductor fue detenido y las autoridades investigan las causas del hecho.