Estados Unidos bajo la nieve: -40° de sensación térmica y 8.000 vuelos suspendidos
Una intensa tormenta invernal afecta a gran parte del país, con alertas activas desde el sur hasta el noreste, miles de pasajeros varados en aeropuertos y riesgos para la población por las condiciones peligrosas en rutas y ciudades.
Más de 140 millones de personas están bajo alerta meteorológica.
Una intensa tormenta invernal provocó un fuerte impacto en gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana, con miles de vuelos cancelados, alertas meteorológicas extendidas y severas complicaciones en la vida cotidiana. El fenómeno afecta a una franja que se extiende desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra y mantiene bajo advertencia a cerca de 140 millones de personas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema traerá nevadas intensas y una peligrosa acumulación de hielo, con riesgo de cortes prolongados de energía eléctrica y condiciones extremadamente peligrosas para circular por rutas y autopistas.
Avancede la tormenta
Las primeras consecuencias se registraron el viernes por la noche en el sur del país. En Texas se reportaron lluvias heladas y aguanieve, mientras que en Oklahoma la nieve comenzó a cubrir calles y carreteras. Con el paso de las horas, la tormenta avanzó hacia el noreste y se espera que deje acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en grandes ciudades como Washington, Nueva York y Boston.
Se esperan intensas nevadas y una peligrosa tormenta de hielo. Crédito: REUTERS.
Ante la magnitud del fenómeno, los gobernadores de más de una docena de estados declararon el estado de emergencia o solicitaron a la población que permanezca en sus hogares para evitar riesgos innecesarios.
Vuelosafectados
El impacto en el sistema aéreo fue inmediato. Según datos del sitio especializado FlightAware, el sábado se registraron más de 3.400 vuelos demorados o cancelados, mientras que para el domingo se anticipan más de 5.000 interrupciones adicionales. La situación dejó a miles de pasajeros varados en aeropuertos o forzados a reprogramar sus viajes.
En varias terminales aéreas se desplegaron equipos especiales para remover nieve y hielo de las pistas, en un intento por restablecer parcialmente las operaciones, aunque las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas.
Fríoextremoyriesgo
Además de las nevadas, preocupa el descenso extremo de las temperaturas. En el centro-norte del país se registraron sensaciones térmicas de hasta -40 grados, un nivel que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos. Las autoridades reiteraron las recomendaciones de evitar exposiciones prolongadas al aire libre y extremar los cuidados.
Se prevé que la tormenta deje hasta 30 centímetros de nieve. Crédito REUTERS.
La tormenta obligó a suspender o modificar numerosas actividades. Escuelas y universidades cancelaron clases, celebraciones religiosas se realizaron de manera virtual, eventos masivos fueron reprogramados y distintos espectáculos se desarrollaron sin público. En ciudades como Filadelfia, las autoridades confirmaron que las escuelas permanecerán cerradas al menos un día más.
En paralelo, el gobierno federal activó cerca de 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó asistencia en las zonas más comprometidas, con el envío de alimentos, mantas y generadores eléctricos. El presidente Donald Trump afirmó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se encuentra preparada para responder ante posibles agravamientos de la situación.