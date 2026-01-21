La NASA explicó qué es la llamada “segunda luna” de la Tierra

La NASA explicó qué es la “segunda luna” de la Tierra

La administración aclaró que se trata de un asteroide cercano, denominado 2025 PN7, que acompaña al planeta en su órbita alrededor del Sol. Su existencia y resonancia orbital con la Tierra muestra que nuestro planeta puede tener acompañantes temporales.