Cambio climático

La NASA advierte que regiones de la Tierra podrían volverse inhabitables antes de 2070

Un informe científico basado en datos satelitales alerta que, si continúan las tendencias actuales de calor y humedad extremas, ciertos lugares del planeta podrían superar límites fisiológicos para la vida humana permanente. Las causas, riesgos y posibles respuestas analizadas por expertos.