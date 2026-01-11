Eclipse solar extraordinario: cuándo será, por qué durará más de 6 minutos y dónde se verá
La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total de una duración excepcional, considerado uno de los fenómenos más relevantes del siglo. El evento captará la atención de científicos, viajeros y aficionados de distintas partes del mundo, aunque no será visible desde Argentina.
El mundo se prepara para uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares de los últimos tiempos: un eclipsesolar total cuya fase de oscuridad máxima —conocida como totalidad— alcanzará más de seis minutos, un registro inusual para los estándares modernos.
¿Qué hace tan especial a este eclipse?
Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar en determinadas zonas del planeta.
En el caso del fenómeno de 2027, la particularidad radica en la duración de la totalidad: se estima que el período en el que la Luna cubrirá completamente al Sol llegará a 6 minutos y 22 segundos en su punto máximo, una cifra significativamente superior a la mayoría de los eclipses observados en las últimas décadas.
Esta extensa duración se debe a varios factores orbitales poco frecuentes. Por un lado, la Luna estará cerca de su punto más cercano a la Tierra (el perigeo), lo que hace que su disco aparente sea mayor y prolongue el tiempo de cobertura solar.
Por otro lado, la Tierra estará más alejada del Sol, reduciendo aparentemente su tamaño y ayudando a que la totalidad dure más tiempo.
Aunque eclipses con totalidades prolongadas han tenido lugar en la historia —por ejemplo, registros astronómicos destacan eclipses con duraciones todavía mayores en siglos pasados—, el de 2027 se posiciona como el más largo del siglo XXI observado desde tierra firme, con un impacto científico, turístico y cultural destacado.
Dónde y cómo podrá verse el eclipse
La trayectoria del eclipse atravesará una estrecha franja de sombra que recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, abarcando regiones de Europa, África y Oriente Medio.
Dentro de esta franja, que tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros, la totalidad será visible en países como:
España
Marruecos
Argelia
Túnez
Libia
Egipto
Sudán
Arabia Saudita
Yemen
Somalia
Ciudades y regiones claves para contemplar el fenómeno incluyen Tarifa en el sur de España, zonas costeras de Túnez y la histórica región de Luxor en Egipto, que figura entre los puntos con mayor duración de oscuridad.
Fuera de esta franja estrecha, millones de personas en Europa, África y partes de Asia podrán experimentar un eclipse parcial, en el que la Luna cubrirá porciones del disco solar sin alcanzar la totalidad.
Para quienes no se encuentren en los lugares de observación directa —como es el caso de Argentina, donde el fenómeno no será visible en forma presencial— numerosos medios y organismos científicos transmitirán en vivo la evolución del eclipse a través de redes sociales y portales especializados.
En los últimos días, la proximidad de la fecha ha dado lugar a diversas versiones circulando en redes sociales, algunas de las cuales exageran el impacto del eclipse, sugiriendo incluso que todo el planeta quedará completamente a oscuras. Estas afirmaciones son incorrectas, precisan los expertos.
La realidad es que la totalidad —esa fase en la que la Luna cubre totalmente al Sol y produce una sensación de “anochecer” en pleno día— solo se vivirá dentro de la estrecha franja de sombra.
Para quienes observen el eclipse desde fuera de ese corredor, el evento se manifestará como un oscurecimiento parcial, más parecido a un crepúsculo intenso de 360 grados que a una noche absoluta.
Además, los astrónomos enfatizan que la experiencia, además de ser visualmente impactante, constituye una oportunidad única para realizar estudios sobre la corona solar —la atmósfera externa del Sol— así como para calibrar modelos de dinámica orbital y entender mejor las interacciones entre la Tierra, la Luna y el Sol.
Un eclipse solar total siempre capta la atención global, no solo por su espectacularidad visual sino por su relevancia científica. Sin embargo, el evento de agosto de 2027 ha sido calificado por especialistas como uno de los más significativos de este siglo debido a su longitud inusual de totalidad y la amplitud de su trayectoria.
Los eclipses solares ofrecen a astrónomos y aficionados por igual la posibilidad de observar fenómenos que no se pueden estudiar con la luz solar directa, como la corona, las prominencias solares y distintos efectos de la interacción luz-atmósfera.
Por eso, instituciones científicas de todo el mundo ya se preparan para desplegar equipos de observación y organizar expediciones a las zonas de visibilidad total.