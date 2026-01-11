Acontecimiento astronómico

Eclipse solar extraordinario: cuándo será, por qué durará más de 6 minutos y dónde se verá

La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total de una duración excepcional, considerado uno de los fenómenos más relevantes del siglo. El evento captará la atención de científicos, viajeros y aficionados de distintas partes del mundo, aunque no será visible desde Argentina.