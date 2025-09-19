Eclipse solar del 21 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco
El fenómeno astronómico en el último grado de Virgo, junto al inicio de la primavera, abrirá un ciclo de transformación personal y colectiva. Amor, salud y proyectos se verán movilizados de distinta manera según la energía de cada signo.
El domingo 21 de septiembre, a las 16:53 (hora argentina), se producirá un eclipse solar parcial en el grado 29º de Virgo. Apenas un día después, el lunes 22, llegará el equinoccio de primavera con la entrada del Sol a 0º de Libra. La coincidencia de estos dos fenómenos convierte a ese fin de semana en un verdadero portal energético, cargado de simbolismo y transformación.
Este será el único eclipse solar dentro del ciclo actual sobre el eje Virgo–Piscis, ya que los demás serán lunares. Además, conecta con lo ocurrido el 22 de septiembre de 2006, cuando se registró un eclipse anular en el mismo grado. Por eso, se recomienda mirar hacia atrás y revisar lo que estaba sucediendo en nuestras vidas en aquel entonces, ya que podrían repetirse aprendizajes o desafíos.
El Nodo Sur: lo que se debe liberar
Un eclipse ocurre cuando la Luna oscurece parcial o totalmente al Sol. En este caso, estará cerca del Nodo Sur, un punto astrológico que simboliza experiencias pasadas y aprendizajes que ya cumplieron su ciclo. Se lo relaciona con la comodidad y lo conocido, pero también con lo que necesitamos dejar atrás.
El equinoccio amplifica la fuerza del evento.
Aunque pueda vivirse como pérdida o crisis, la paradoja es que la Luna nueva que acompaña al eclipse abre un espacio para comenzar de nuevo. Soltar es la condición para que llegue lo nuevo.
Virgo bajo la sombra del eclipse
Los eclipses solares suelen tener más fuerza que los lunares porque impactan sobre figuras de poder, estructuras y situaciones externas. Generan sensación de caos y pérdida de control, lo que obliga a adaptarse.
En este caso, la energía se manifiesta en Virgo, signo asociado a la salud, el orden, los hábitos y el trabajo cotidiano. Los aspectos más desafiados son la necesidad de perfección, la crítica constante y el afán de controlar cada detalle.
Este eclipse invita a soltar esas exigencias, aceptar la improvisación y comprender que lo perfecto no existe. También recuerda que la crítica debe usarse como herramienta constructiva y no como un arma que erosiona la autoestima o daña vínculos.
El equinoccio de primavera
El equinoccio, apenas horas después del eclipse, marca una de las “puertas del año” en astrología. Es un tiempo de balance, ideal para evaluar qué ciclos deben cerrarse y qué proyectos merecen renovarse.
El eclipse marca nuevos comienzos y cierres.
Uez señala que este evento astral puede sacar a la luz verdades incómodas, especialmente en relaciones donde se callaron cosas para evitar conflictos. Aunque resulte desafiante, es la oportunidad de ordenar vínculos y sembrar intenciones para la nueva etapa.
La configuración planetaria forma un “barrilete cósmico”, con el Sol y la Luna en la cola y Saturno junto a Neptuno en la cabeza, lo que sugiere revisar sueños, estructuras y responsabilidades para materializar cambios de manera creativa.
Impacto del eclipse en cada signo
Aries: necesidad de reorganizar rutinas y hábitos de cuidado personal. Atención a la salud física.
Tauro: redefinición de proyectos creativos y vínculos amorosos. Tiempo de soltar viejas expectativas.
Géminis: movimientos en el ámbito familiar y del hogar. Puede ser momento de mudanzas o cambios internos.
Cáncer: revisión de la comunicación y de la manera en que se transmiten ideas. Conversaciones decisivas.
Leo: enfoque en los recursos materiales y en la seguridad personal. Se cierran ciclos económicos.
Virgo: el eclipse impacta de lleno, exigiendo dejar atrás la perfección excesiva y abrirse a nuevas formas de mostrarse.
Libra: etapa de introspección y revisión espiritual. Posibilidad de liberar cargas emocionales del pasado.
Escorpio: transformación en los vínculos sociales y de amistad. Se renuevan alianzas y proyectos grupales.
Sagitario: cuestionamientos en la carrera profesional. Se redefinen metas y responsabilidades.
Capricornio: búsqueda de sentido en lo académico o espiritual. Puede traer cambios de rumbo en estudios o creencias.
Acuario: momento para sanar heridas emocionales y soltar apegos en el plano íntimo y económico.
Piscis: revisión profunda de relaciones de pareja. Decisiones importantes sobre continuidad o cierre de vínculos.
