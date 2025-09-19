Astrología

Eclipse solar del 21 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco

El fenómeno astronómico en el último grado de Virgo, junto al inicio de la primavera, abrirá un ciclo de transformación personal y colectiva. Amor, salud y proyectos se verán movilizados de distinta manera según la energía de cada signo.