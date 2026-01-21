Evacuaciones

Un fuerte ciclón azotó el sur de Italia: provoco olas gigantes e inundaciones

Un ciclón que impactó el centro del Mediterráneo generó marejadas extremas, inundaciones costeras y la evacuación de casi 200 personas en varias localidades de Sicilia, donde las autoridades activaron alertas máximas y desplegaron un amplio operativo de emergencia.