España: un tren chocó contra una grúa y dejó al menos seis heridos
El siniestro ocurrió este lunes en la región de Murcia, al sureste de España. La formación de pasajeros impactó contra una grúa que obstruía la vía, provocando heridas a al menos seis personas, una de ellas de gravedad.
En la mañana de este jueves, un tren de pasajeros colisionó contra una grúa que se encontraba sobre las vías a la altura de Cartagena, en la región de Murcia, al sureste de España. El impacto dejó un saldo de al menos seis heridos, uno de ellos en estado grave, y obligó a desplegar servicios de emergencia en la zona.
El tren, perteneciente a la red de cercanías operada por Renfe, no se descarriló tras el impacto, pero la violencia del choque provocó escenas de nerviosismo entre los pasajeros y la interrupción del servicio ferroviario en ese tramo.
Imágenes del accidente en Córdoba. Crédito: Reuters.
Qué se sabe del accidente
La información preliminar indica que la grúa no formaba parte del servicio ferroviario y que se encontraba realizando tareas ajenas a la empresa Adif, encargada del mantenimiento de las vías. Las autoridades abrieron una investigación para determinar cómo accedió el vehículo pesado a una zona activa de circulación de trenes.
Entre los pasajeros, se confirmó que al menos seis personas resultaron con lesiones. Una de ellas permanece internada en estado grave, mientras que el resto sufrió contusiones leves y fue atendido en centros médicos cercanos.
Las autoridades locales informaron que el maquinista logró activar el freno de emergencia, lo que evitó consecuencias aún mayores. Aún así, el hecho reaviva el debate sobre los niveles de seguridad en las operaciones ferroviarias.
Una seguidilla de accidentes que preocupa. Crédito: Reuters.
Una seguidilla de accidentes que preocupa
El accidente en Cartagena se produce en una semana particularmente crítica para el sistema ferroviario español. Solo días antes, un tren de Rodalies en Cataluña había descarrilado tras impactar contra un muro caído, causando la muerte de un maquinista en prácticas y dejando varios heridos. En Andalucía, otro accidente ferroviario de alta velocidad dejó un saldo de decenas de víctimas fatales.
La reiteración de estos hechos derivó en un paro convocado por los sindicatos de conductores, que denuncian fallas en el mantenimiento, falta de personal y escasez de protocolos preventivos. La red ferroviaria española, considerada una de las más avanzadas de Europa, enfrenta ahora un momento de escrutinio público.
El tráfico ferroviario en la línea Cartagena–Murcia fue interrumpido de forma temporal mientras se llevaban a cabo las tareas de asistencia y despeje. Las autoridades trabajan para restablecer la normalidad del servicio y esclarecer las causas del siniestro.
Desde el Ministerio de Transportes español se indicó que se tomará “con máxima seriedad” la investigación para evitar nuevos episodios y revisar los procedimientos en zonas donde operan vehículos de obra.
El choque del tren con una grúa en Cartagena se suma a una cadena de siniestros que tensiona al sistema ferroviario español y pone en el centro del debate la necesidad urgente de reforzar medidas de seguridad. Mientras avanzan las pericias, el foco está puesto en la prevención y en las respuestas que puedan brindar las autoridades ante la creciente preocupación social.