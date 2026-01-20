España y la complejidad post tercer accidente ferroviario más grave de su historia

La tragedia ferroviaria de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España, sorprendió al mundo el domingo por la noche y continuará dramatizando a la comunidad local por la extensión de la búsqueda de víctimas y la logística para intentar restablecer el sistema de transporte.
Sebastián Casse, periodista de El País, dialogó con CyD Litoral para brindar detalles y precisiones desde Madrid sobre los días posteriores al siniestro y cómo continúa la investigación.
Dudas sobre el motivo
Aún no se conoce con precisión cuál fue la causa del choque de los trenes de las empresas Iryo y Alvia que además provocaron al menos un centenar de heridos de consideración.
Casse indica que “ahora la clave es encontrar la causa ya que fue en una recta. Se trata de dos trenes de alta velocidad que venían a más de 200 km/h. Una de las hipótesis es que existió un problema en la vía, casi descartado el error humano”.
“Seguramente las pericias que se conocerán en las próximas horas traerán un poco de luz a esta horrible tragedia”, agrega el periodista desde España.
El tercero más trágico de la historia
Casse también destacó la gravedad del incidente en el marco de la historia española: “Si nos ponemos a buscar en los antecedentes es el tercero con más muertes de los últimos años en España”.
“El anterior más fuerte fue en 2013, donde murieron 80 personas. Pero allí hubo un error humano donde se superó el límite de velocidad. En este caso estaría descartado eso, seguramente fue un problema de la vía. Es extraño igualmente porque los trenes eran nuevos y la vía había sido restaurada recientemente”, sumó al respecto.
El caso al que hace referencia es el de Santiago de Compostela, donde se dio el descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois por exceso de velocidad, sumando también más de 140 heridos.
Continúan los operativos alrededor del accidente de trenes en Adamuz. Crédito: REUTERS/Susana Vera
Teniendo que remontarse a 1944, el de mayor gravedad ocurrió en la localidad de Torre del Bierzo, en la provincia de León, donde descarriló dentro de un túnel un tren correo de Madrid a La Coruña. La cifra oficial sufrió alteraciones y discusiones con el paso del tiempo. El informe más reciente de 2019 habla de 100 fallecidos y 110 heridos.
La tristeza y los operativos posteriores
“El país no sale de la conmoción del accidente”, comentó inicialmente sobre la sensación del país ibérico en estas horas, agregando que “aún no está cerrado el número de víctimas, tienen que continuar la búsqueda”.
“Se van conociendo las historias de las víctimas. Hay un caso de una familia en la que murieron todos sus integrantes, menos una niña de 6 años que sobrevivió. Gente que sigue buscando su familiar ya que hay personas desaparecidas o que no las han podido identificar”, relató.
En relación al panorama observado en la capital española, donde se encuentra radicado, indicó que hay una afectación particular ya que un tren salía de Madrid y el otro se dirigía, siendo además una ciudad de conexión para todas las demás.
Casse explicó que “ahora también hay un operativo para recuperar alternativas para esa vía ya que era muy utilizada y transportaba a mucha gente y se cree que hasta el 2 de febrero no estará habilitado ese mismo tramo ya que deben hacer las pericias y repararlo”.
“Hoy en día es el único tema del que se habla casi. Totalmente inesperado, esto no se espera. El horario también, un domingo por la noche, algo que dificultó las primeras horas. Al ser un lugar chico no había tantos recursos y la gente de los pueblos intervino y colaboró”, valoró el periodista.