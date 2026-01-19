#HOY:

“Fue desesperante”

Un argentino contó cómo vivió el choque de trenes que dejó decenas de muertos en España

El influencer Lucas Merayo viajaba en una de las formaciones siniestradas y relató los minutos de pánico tras el descarrilamiento que dejó más de 30 muertos en Córdoba.

Un youtuber argentino salió ileso del accidente de trenes en España. Crédito: REUTERS.Un youtuber argentino salió ileso del accidente de trenes en España. Crédito: REUTERS.
El grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en la provincia de Córdoba, en el sur de España, dejó 39 muertos hasta el momento. Entre los pasajeros que vivieron el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad se encontraba Merakio, influencer argentino radicado en Madrid, quien contó en primera persona cómo fueron los minutos posteriores al impacto.

El creador de contenido viajaba junto a su pareja en un tren de la empresa Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid. A través de sus redes sociales, relató con crudeza lo ocurrido dentro de la formación. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió poco después del siniestro.

El momento del descarrilamiento

Según detalló, el accidente se produjo cuando el tren ya se encontraba a pocos minutos de llegar a la ciudad de Córdoba. El movimiento fue repentino y violento.

“Fue un golpe muy fuerte, nadie entendía qué estaba pasando”, explicó en otro de sus mensajes, donde también buscó llevar tranquilidad a sus seguidores al confirmar que tanto él como su pareja estaban fuera de peligro. “Estamos bien, no nos pasó nada”, aclaró.

Con el correr de los minutos, el influencer volvió a comunicarse y describió el caos que se vivía en el lugar. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, señaló, dando cuenta de la magnitud de la tragedia.

Members of the Spanish Civil Guard, along with other emergency personnel, work next to one of the trains involved in the accident, at the site of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Susana VeraContinúa el operativo en Adamuz, Córdoba. Crédito: REUTERS.

Dentro de la formación, el clima era de tensión absoluta. Pasajeros heridos, personas en estado de shock y la incertidumbre sobre lo que había ocurrido marcaron esos instantes. “Fue desesperante no saber qué había pasado ni si podíamos salir”, comentó más tarde.

Evacuación y saldo trágico

Tras el impacto, los pasajeros comenzaron a ser evacuados hacia una localidad cercana, mientras los equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo de rescate. El accidente dejó al menos 39 muertos y más de 100 heridos, varios de ellos de gravedad, lo que lo convirtió en una de las tragedias ferroviarias más importantes de los últimos años en España.

Las autoridades confirmaron que la circulación ferroviaria entre Madrid y Córdoba, así como los servicios hacia Sevilla, Málaga y Huelva, permanecerá suspendida durante toda la jornada del lunes, mientras continúan las tareas de asistencia e investigación.

Emergency personnel walk at the site of a deadly collision of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026 in this screengrab taken from a video. Guardia Civil/via Reuters TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MUST NOT OBSCURE LOGO.Continúa la atención médica por el siniestro ocurrido en Adamuz. Crédito: REUTERS.

Quién es Merakio

Merakio, cuyo nombre real es Lucas Merayo, vive en España desde hace casi cinco años. Es actor, creador de contenido y padre de un niño de ocho años. En su canal de YouTube y en redes sociales suele compartir su experiencia como migrante en Madrid, los desafíos de adaptarse a una nueva vida y aspectos de su presente personal.

Merakio vive en España desde hace casi cinco años.Merakio vive en España desde hace casi cinco años.

Por ese motivo, su testimonio desde el lugar del accidente tuvo una fuerte repercusión. “Nunca pensé vivir algo así. Escuchar gritos, ver vagones fuera de la vía, gente lastimada. Es una imagen que no se borra”, expresó, reflejando el impacto emocional que le dejó la experiencia.

Mientras continúan las pericias para determinar las causas del descarrilamiento, su relato se transformó en una de las voces más escuchadas para comprender el miedo, la confusión y el dramatismo que se vivieron dentro de los trenes en los minutos posteriores al choque.

