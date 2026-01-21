Tras la tragedia Adamuz

Hallan sectores de vías averiados y llaman a huelga ferroviaria en España

La CIAF detectó muescas en las ruedas de los cinco primeros coches del Iryo que podrían coincidir con una rotura en la vía. Semaf anunció una huelga General en el sector ferroviario y reclamó responsabilidades y medidas de seguridad