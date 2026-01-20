A 48 horas del accidente en Andalucía se registraron otros dos incidentes ferroviarios en España

Un muro cayó sobre una formación del tren en Gelida (Barcelona) este martes 20 de enero de 2026, dejando varios heridos y provocando el descarrilamiento en la línea R4, según informaron medios locales.
Un muro se desplomó sobre un tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, causando varios heridos. La caída del elemento constructivo provocó el descarrilamiento en la línea R4 y afectó la circulación
Un muro cayó sobre una formación del tren en Gelida (Barcelona) este martes 20 de enero de 2026, dejando varios heridos y provocando el descarrilamiento en la línea R4, según informaron medios locales.
La estructura de contención —descrita en los informes periodísticos como un muro— se derrumbó sobre un convoy de Rodalies cuando circulaba por las cercanías de Gelida, en la provincia de Barcelona.
El choque entre el material desprendido y el tren produjo daños que derivaron en el descarrilamiento de al menos uno de los coches, según las notas publicadas por medios españoles.
Varios pasajeros resultaron heridos como consecuencia del incidente; las publicaciones que cubrieron el suceso utilizan la expresión "varios heridos" sin aportar un recuento exacto en sus primeras ediciones. Los medios apuntan además a la movilización de recursos en el lugar mientras se atendía a las personas afectadas y se valoraban los daños al convoy.
Las informaciones disponibles hasta el momento vinculan el siniestro con la caída del muro sobre las vías, lo que generó la pérdida de estabilidad de los vehículos ferroviarios implicados. El episodio tuvo lugar en un tramo operado dentro de la red de Rodalies y alteró de forma inmediata la normalidad de la línea R4.
El derrumbe y el posterior descarrilamiento obligaron a interrumpir la circulación en la zona mientras se gestionaban las tareas de emergencia y se evaluaban los daños en la infraestructura y en el material móvil. Las crónicas recogen que la intervención en el lugar buscó garantizar la seguridad de pasajeros y operativos antes de proceder a la retirada del material afectado.
El incidente en Gelida se suma a otros episodios que afectó a la operativa del transporte ferroviario regional en momentos puntuales, aunque las notas consultadas no contextualizan el hecho como parte de una tendencia más amplia ni ofrecen antecedentes específicos más allá del propio suceso.
Las dos fuentes que difundieron la noticia—El País y Metrópoli Abierta—informan de forma coincidente sobre la secuencia básica: caída de un muro sobre un convoy, heridas entre los ocupantes y descarrilamiento en la R4.
El derrumbe y el daño al tren comportan, como consecuencia inmediata, la atención sanitaria de las personas afectadas y las labores técnicas para restablecer la seguridad en la vía. También suponen la suspensión temporal de la normalidad operativa en la línea R4 hasta que se complete la evaluación de la infraestructura y del material siniestrado.