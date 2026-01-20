Tragedia ferroviaria

España: hallaron otros cinco cuerpos en los vagones y la cifra de muertos subió a 42 en el choque de Córdoba

Las tareas de excarcelación en los trenes que colisionaron cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba, permitieron recuperar cinco cadáveres más y elevaron el total de víctimas fatales a 42. Los forenses ya identificaron a 25 fallecidos y completaron todas las autopsias, mientras continúa el operativo en los vagones más dañados.