Joe Keery: el fin del principio

El actor que creció frente a millones de espectadores en “Stranger Things” vive hoy un segundo auge como músico. Bajo el nombre Djo, convirtió una canción lanzada en 2022 en un himno generacional que arrasa en Spotify y lo trae por primera vez a los escenarios argentinos: actuará en el Lollapalooza de San Isidro y en el Teatro Vorterix.
Keery en su home studio, donde elabora las canciones de Djo. Foto: Instagram JK
Durante casi una década, Joe Keery fue, para el mundo, Steve Harrington: el chico popular devenido héroe improbable en “Stranger Things”. Su evolución dentro de la serie de Netflix -de adolescente algo superficial a protector entrañable- lo transformó en uno de los personajes más queridos del fenómeno creado por los hermanos Duffer.
Pero mientras peleaba contra criaturas del Upside Down en pantalla, Keery venía construyendo silenciosamente otra identidad lejos de las cámaras. Antes de la fama televisiva ya hacía música en Chicago, y tras su paso por la banda psicodélica Post Animal, decidió lanzarse como solista con un alter ego: Djo (se pronuncia “Joe”).
Lo que al principio parecía un proyecto paralelo terminó convirtiéndose en una carrera sólida, con una estética sonora propia que mezcla synth-pop, psicodelia, indie rock y nostalgia ochentosa.
Como Steve Harrington, el personaje que se ganó los corazones de los fans. Foto: Gentileza Netflix
La canción que explotó tarde... y a lo grande
La historia del mayor éxito de Djo no fue inmediata: “End of Beginning” apareció en 2022 dentro del álbum “Decide”, sin hacer demasiado ruido en su lanzamiento inicial. Sin embargo, como suele pasar en la era digital, la canción encontró su momento después.
En 2024, el tema se volvió viral en TikTok, especialmente en videos ligados a viajes, recuerdos y cierres de etapas. El verso sobre volver a Chicago conectó con una generación atravesada por la nostalgia y la sensación de estar cambiando de piel. Desde ahí, la canción empezó a escalar en plataformas... y no paró más.
Tras el final de “Stranger Things”, el fenómeno se multiplicó: fans de la serie redescubrieron el tema, lo adoptaron como banda sonora emocional del adiós a Hawkins y lo impulsaron masivamente en streaming. El resultado fue histórico: más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify y N° 1 en el ranking global de la plataforma, superando en escuchas a figuras como Taylor Swift.
Sin haber formado parte de la banda sonora oficial de la serie, la canción terminó funcionando como un eco sentimental del cierre de una era, tanto para los personajes como para los espectadores que crecieron con ellos.
La escena argentina no quedó afuera del fenómeno: el dúo argentino Pacifica, conformado por Inés Adam y Martina Nintzel, publicó recientemente un cover de “End of Beginning”. “Estamos obsesionadas con la música de Djo y el final de ‘Stranger Things’ nos hizo volver a escuchar esta. Esperamos que les guste. Con cariño, Pacifica”, publicaron las chicas.
Junto a Maya Hawke (Robin Buckley) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), con los que desarrolló una química especial; y junto a Natalia Dyer (Nancy Wheeler, interés romántico de su personaje). Fotos: Instagram JK
Independencia y control
Lejos de seguir el camino típico de una estrella surgida de Hollywood, Keery apostó por la independencia artística. Financiando grabaciones con sus propios recursos y evitando grandes adelantos discográficos, Djo construyó su obra con libertad creativa.
Esa autonomía se nota en discos como “Twenty Twenty”, “Decide” y “The Crux” (que incluye la canción “Charlie’s Garden”, basada en el patio que Joe compartía con Charlie Heaton y Natalia Dyer), donde cada etapa muestra búsquedas distintas: desde climas psicodélicos hasta estructuras más pop, siempre con una identidad sonora reconocible, pero en constante mutación.
El propio Keery ha dicho que su objetivo es “hacer algo diferente cada vez”, evitando repetirse. Esa filosofía explica por qué su proyecto musical dejó de verse como “el hobby del actor” para convertirse en una propuesta respetada dentro de la escena alternativa internacional.
Con Charlie Heaton (Jonathan Byers) compartió tensión en la pantalla y un patio durante el rodaje, tras lo que compuso la canción “Charlie’s Garden”. Foto: Gentileza Michael Buckner
“Stranger Things” y los charts
Aunque “End of Beginning” no suena en la serie, el caso de Djo vuelve a demostrar el poder cultural de “Stranger Things” sobre la música. Ya había pasado con Kate Bush, Metallica, ABBA o Prince, cuyos catálogos se dispararon tras aparecer en la ficción.
Con Keery ocurrió algo distinto, pero igual de potente: la conexión emocional con el público viajó del personaje al músico. Los fans que despidieron a Steve Harrington también abrazaron la sensibilidad nostálgica de Djo.
Como Djo en el Boston Calling Music Festival, en mayo de 2022; el público argentino lo vivirá en marzo de este año. Lollapalooza. Foto: Gentileza Pooneh Ghana
Cita en Lollapalooza 2026
Ese fenómeno global tendrá su capítulo local muy pronto. Djo será parte del Lollapalooza Argentina 2026, donde Joe Keery se presentará por primera vez en el país con su proyecto musical.
El show principal será en el Hipódromo de San Isidro, dentro de la grilla internacional del festival, y también habrá un sideshow en el Teatro Vorterix, pensado para un público más cercano y devoto. Se espera una puesta con fuerte impronta visual, sintetizadores al frente y esa atmósfera entre retro y futurista que caracteriza su propuesta.
Para muchos, será la primera vez frente a frente con el actor que marcó una generación. Pero arriba del escenario no estará Steve Harrington. Estará Djo, el músico que convirtió la nostalgia en un hit planetario y que ahora quiere que Argentina también cante -a todo pulmón- el final de un comienzo.