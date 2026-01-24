Fenómeno global con Djo

Joe Keery: el fin del principio

El actor que creció frente a millones de espectadores en “Stranger Things” vive hoy un segundo auge como músico. Bajo el nombre Djo, convirtió una canción lanzada en 2022 en un himno generacional que arrasa en Spotify y lo trae por primera vez a los escenarios argentinos: actuará en el Lollapalooza de San Isidro y en el Teatro Vorterix.