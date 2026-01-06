Revelación

Nell Fisher: de una infancia itinerante al corazón de Hawkins

Con una formación multicultural, una carrera que creció entre Nueva Zelanda y el cine internacional, y el respaldo de un elenco consagrado, la joven actriz británico-neozelandesa asume en la temporada final de “Stranger Things” un rol clave que marca su consolidación y la proyecta como una de las nuevas promesas de la pantalla.