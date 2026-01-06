Nell Fisher: de una infancia itinerante al corazón de Hawkins
Con una formación multicultural, una carrera que creció entre Nueva Zelanda y el cine internacional, y el respaldo de un elenco consagrado, la joven actriz británico-neozelandesa asume en la temporada final de “Stranger Things” un rol clave que marca su consolidación y la proyecta como una de las nuevas promesas de la pantalla.
Nell retratada recientemente por Jesse Volk para la revista Teen Vogue, entrando en una nueva etapa como actriz adolescente. Foto: Gentileza Teen Vogue
Con apenas 14 años, Nell Fisher dio uno de los saltos más significativos de su joven recorrido actoral: convertirse en la nueva Holly Wheeler en la quinta y última temporada de “Stranger Things”. Un rol que durante años fue apenas una presencia lateral y que, en el cierre de la serie creada por los hermanos Duffer, gana peso dramático y simbólico. Detrás de ese desembarco hay una historia marcada por viajes, formación multicultural y un crecimiento artístico acelerado, que explica por qué Fisher llegó a Hawkins mucho antes de que el mundo pusiera los ojos sobre ella.
Encerrada dentro de la mente de Henry/Vecna, con el vestuario que remite a la figura de “Holly the Heroic” que Mike (Finn Wolfhard) le regaló. Foto: Gentileza Netflix
Entre países y lenguas
Nacida en Londres el 2 de noviembre de 2011, Nell Fisher creció en un entorno profundamente internacional. Su padre, Toby Fisher, es abogado ambientalista y ex actor neozelandés; su madre, Laura Clarke, es diplomática británica y fue alta comisionada en Nueva Zelanda entre 2018 y 2022. Esa carrera diplomática llevó a la familia a vivir en distintos países: Sudáfrica, el Reino Unido y, especialmente, Nueva Zelanda, donde Nell pasó cuatro años clave de su infancia.
“No estoy muy segura de cómo responder cuando me preguntan de dónde soy”, reconoció en una entrevista con Variety. “Mi madre es británica; mi padre, neozelandés. Viví cuatro años en Nueva Zelanda, donde empecé a actuar”. Hoy reside nuevamente en el norte de Londres, al tiempo que combina la escuela con su carrera artística y el estudio de idiomas como ruso, griego antiguo y latín.
Una Nell todavía pequeña, que llamó la atención del público en la película de terror “Evil Dead: El despertar”. Foto: Gentileza Warner Bros.
Frente a cámara
La carrera profesional de Fisher comenzó en 2022, cuando todavía vivía en Nueva Zelanda. Su debut cinematográfico fue en “Northspur”, un film postapocalíptico donde interpretó a Tia. Ese mismo año apareció en la serie australiana “My Life is Murder”, y sumó experiencia en sets internacionales.
El punto de inflexión llegó en 2023 con “Evil Dead: El despertar” (“Evil Dead Rise”), donde dio vida a Kassie, una niña atrapada en una historia de posesiones demoníacas. Su actuación fue destacada por la crítica y llamó la atención de la industria. El propio director, Lee Cronin, la preparó de manera gradual para los elementos más extremos del terror. “Nueva Zelanda estaba libre de Covid, así que todos los estudios enviaron trabajo allí. A partir de ‘Evil Dead’, todo empezó a crecer como una bola de nieve”, recordó Fisher.
En 2024, protagonizó “Bookworm”, una comedia de aventuras junto a Elijah Wood, interpretando a Mildred, una niña precoz que emprende una búsqueda fantástica con su padre distanciado. Para entonces, Fisher ya demostraba una versatilidad poco común para su edad, moviéndose con naturalidad entre el terror, la aventura y la comedia.
En 2024, protagonizó “Bookworm”, una comedia de aventuras junto a Elijah Wood: allí le llegó la notificación de que había quedado para “Stranger Things”. Foto: Gentileza Mister Smith Entertainment
El llamado
A comienzos de 2023, mientras aún no había visto “Stranger Things”, Nell audicionó para interpretar a Holly Wheeler. “Estaba muy emocionada... y también lo vi como mi oportunidad de ver la serie”, contó. Se la devoró completa antes de continuar el proceso de casting.
La confirmación llegó mientras rodaba “Bookworm” en Nueva Zelanda. “Mi padre se me acercó y me dijo: ‘Los Duffer quieren llamarte’. Me conecté por Zoom y me ofrecieron el trabajo. Me quedé sin palabras; creo que estuve con la boca abierta un minuto entero”, recordó entre risas.
Los hermanos Duffer decidieron reescribir el personaje: Holly necesitaba más presencia, más madurez y un arco emocional propio. Fisher reemplazó así a las gemelas Anniston y Tinsley Price, que habían interpretado al personaje desde la primera temporada.
Una Holly más valiente
En la quinta temporada, Holly deja de ser una figura periférica para ocupar un lugar central en la trama, con una historia que la enfrenta directamente al mal que acecha Hawkins. Fisher asumió el desafío con seriedad y sensibilidad. “Holly ha estado siempre en la periferia del Mundo del Revés. Esta temporada se enfrenta cara a cara con el peligro y está descubriendo quién es”, explicó.
Su trabajo incluye escenas de alto impacto físico y emocional, como la secuencia del ataque del Demogorgon junto a Cara Buono (Karen Wheeler). “Fue mi parte favorita del año. Estábamos cubiertas de baba y pasamos días enteros bajo el agua, pero fue divertidísimo”, relató. Incluso desarrollaron una señal para avisarse cuándo necesitaban salir a tomar aire durante las tomas submarinas.
Con Cara Buono, su madre en la ficción, en la intensa escena del ataque del Demogorgon. Foto: Gentileza Netflix
Familia formada
Llegar a una serie en su quinta temporada no fue sencillo. “Fue muy intimidante entrar en un grupo que lleva casi diez años trabajando junto”, confesó. Sin embargo, el recibimiento fue cálido desde el primer día. Fisher destaca especialmente su vínculo con Sadie Sink y Finn Wolfhard, de quienes recibió consejos y acompañamiento.
También recuerda con cariño su primer encuentro con Jamie Campbell Bower, el temible Vecna de la serie. “Esperó casi cuarenta minutos solo para conocerme y presentarse. Es un tipo brillante”, contó.
Junto a Sadie Sink (Max Mayfield), con quien hizo su última audición para trabajar la química, y de quien dice haber aprendido mucho. Foto: Gentileza Netflix
Un nuevo comienzo
Hoy, ya de regreso en Londres y retomando una vida escolar más “normal”, Nell Fisher mira hacia adelante con una mezcla de entusiasmo y madurez. “Es la primera vez que realmente me siento actriz. Siento que pertenezco a este mundo y que estoy aquí para quedarme”, aseguró.
Con “Stranger Things” como carta de presentación global, Fisher cierra una etapa y abre otra. La niña que creció entre países y acentos ahora forma parte de una de las series más influyentes de la televisión reciente, confirmando que su llegada a Hawkins no fue casualidad, sino el resultado de un camino recorrido con constancia, talento y una sorprendente claridad para alguien de su edad.