"Stranger Things" expande su universo: los spin-offs que se vienen
Con una serie animada prevista para 2026 y un ambicioso proyecto en acción real aún en desarrollo, Netflix y los hermanos Duffer apuestan por ampliar la mitología del Upside Down con historias autónomas, nuevos personajes y misterios que conectan con el origen de Vecna, sin recurrir a los protagonistas clásicos de Hawkins.
“Stranger Things: Relatos del 85” funcionará como una “intercuela” situada entre la segunda y la tercera temporada. Foto: Gentileza Netflix
La despedida de “Stranger Things” con su quinta temporada no significó un punto final. Lejos de cerrar definitivamente la puerta al Upside Down, Netflix y los hermanos Matt y Ross Duffer confirmaron que el fenómeno global continuará con nuevas producciones derivadas. Al menos dos spin-offs ya están en marcha: uno en formato animado y otro de acción real, ambos pensados como relatos autónomos, sin depender de los personajes clásicos de Hawkins, pero fieles al suspenso, el terror y la nostalgia que definieron a la serie original.
El anuncio responde a una estrategia clara de la plataforma: sostener viva una de sus franquicias más rentables sin caer en la repetición ni estirar artificialmente la historia principal. “Cada nueva serie debe ser su propia entidad”, explicaron los Duffer en distintas entrevistas, marcando un cambio de rumbo creativo.
Un nuevo comienzo, lejos de Hawkins
El spin-off de acción real será, según sus creadores, una historia completamente distinta. No habrá bicicletas, estética ochentosa ni apariciones de Eleven, Hopper o el resto del elenco original. Tampoco estará ambientado en Hawkins. La idea es “arrancar desde cero”, con un elenco nuevo, otra ciudad, otra década y una mitología propia, aunque conectada de forma sutil con el universo de “Stranger Things”.
Matt Duffer fue categórico al descartar varias teorías que circularon tras el final: no habrá una continuación centrada en Holly Wheeler ni un relato ambientado en Montauk, el pueblo que funcionó como título provisional de la serie en sus inicios. “Fue solo un guiño para los fans”, aclaró Ross Duffer, desmintiendo cualquier vínculo directo con el llamado Proyecto Montauk.
“The Duffer Brothers”, Matt y Ross, estarán detrás de los nuevos proyectos, aunque no necesariamente como showrunners. Foto: Reuters
La pista escondida en el final
Aunque los detalles se mantienen bajo reserva, los creadores confirmaron que el último episodio de “Stranger Things” dejó una pista clave sobre el futuro spin-off. Se trata de uno de los recuerdos más inquietantes del cierre: la piedra incandescente que el joven Henry Creel extrae de un maletín en el desierto, el objeto que marca su primer contacto con el del Azotamentes (Mind Flayer) y el inicio de su transformación en Vecna.
Ese elemento será central en la nueva serie. “El spin-off profundizará en eso y lo explicará”, adelantó Matt Duffer. No se tratará de una exploración directa del Azotamentes, sino de una mitología nueva que responderá algunas preguntas que quedaron abiertas tras el final, ampliando el universo sin reescribir la historia conocida.
El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, todavía sin título ni fecha de estreno confirmada. Los hermanos Duffer no serán los showrunners, pero sí estarán involucrados activamente en el aspecto creativo.
La animación: regreso a 1985
Antes de ese spin-off en acción real, Netflix ya tiene confirmada una serie animada: “Stranger Things: Relatos del 85”, con estreno previsto para 2026. Funcionará como una “intercuela” situada entre la segunda y la tercera temporada, durante el crudo invierno de 1985.
La historia volverá a Hawkins y contará con los personajes clásicos -Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max y Hopper-, aunque ninguno de los actores originales prestará su voz. El proyecto, supervisado por los Duffer junto a Shawn Levy y Dan Cohen, constará de siete episodios pensados como una experiencia cinematográfica extendida y promete nuevos monstruos y misterios paranormales.
Los creativos subrayaron que no se trata de un simple contenido de relleno, sino de una expansión creativa del universo. Los Duffer expresaron: “Empezamos a hablar de si queríamos hacer algo más con ‘Stranger Things’, y fue una de las primeras ideas. La idea era evocar una sensación de dibujos animados de los 80. Con animación, no hay límites: Eric (Robles, showrunner y productor ejecutivo) y su equipo pueden hacer lo que quieran. Y lo hicieron”.
Por su parte, Robles, agregó: “Pudimos capturar la magia de Hawkins de una forma nueva. Nuestra historia transcurre entre las temporadas 2 y 3, pero pronto descubrimos que nada es como ellos creían. Así que traigan sus linternas, sus mochilas, porque va a ser increíble”.
Riesgos y expectativas
La expansión de “Stranger Things” no está exenta de riesgos. Alejarse de Hawkins y de personajes icónicos puede generar resistencia entre los fans más nostálgicos. Sin embargo, también abre una oportunidad narrativa: explorar otros tiempos, espacios y dimensiones del Upside Down sin las ataduras de la historia original.
Si Netflix logra mantener el equilibrio entre innovación y fidelidad al tono que convirtió a la serie en un fenómeno cultural, la franquicia podría consolidarse como un universo expansivo, al estilo de “Star Wars” o “The Walking Dead”. Lejos de marcar un cierre, el final de “Stranger Things” parece ser, en realidad, el comienzo de una nueva etapa.