Tras el final de la serie

"Stranger Things" expande su universo: los spin-offs que se vienen

Con una serie animada prevista para 2026 y un ambicioso proyecto en acción real aún en desarrollo, Netflix y los hermanos Duffer apuestan por ampliar la mitología del Upside Down con historias autónomas, nuevos personajes y misterios que conectan con el origen de Vecna, sin recurrir a los protagonistas clásicos de Hawkins.