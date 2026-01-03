Netflix cerró una etapa

Terminó Stranger Things: los chicos crecieron

La serie de ciencia ficción que rompió todos los moldes del mundo streaming llegó a su fin. En el balance general fue un producto que arrancó muy bien y quedó sumido en cuestiones ajenas como la pandemia y la huelga de guionistas. El cierre dejó satisfechos a los fanáticos con un sinfín de críticas en redes sociales.