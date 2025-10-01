Lollapalooza 2026: line-up completo con fechas, artistas y día por día

La cuenta regresiva ya comenzó. Tras haber revelado a sus headliners, este miércoles se conoció el lineup día por día del Lollapalooza Argentina 2026. La edición número once del festival más convocante del país se celebrará el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.
La grilla cruza generaciones, géneros y procedencias. Desde Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan hasta Deftones, Paulo Londra y Lorde, los escenarios se llenarán de referentes del pop, rap, punk, electrónica, rock y folklore. Una postal del presente musical global.
Viernes 13: apertura con Tyler, Lorde y Turnstile
La jornada inicial estará encabezada por Tyler The Creator y una esperada presentación de Lorde, que regresa con “Virgin”. A ellos se sumará la energía hardcore de Turnstile, el set de Peggy Gou y el show de DJO, el proyecto musical del actor de Stranger Things, Joe Keery.
Lollapalooza 2026: Lorde
También dirán presente Danny Ocean, el dúo Royel Otis, Katseye, Judeline, Balu Brigada, y una camada nacional diversa con Militantes del Clímax, Spaghetti Western, Victoria Whynot, Mora Fisz, Jero Jones y más.
Sábado 14: Chappell Roan debuta en el país
La segunda fecha marcará el esperado debut en Argentina de Chappell Roan, renovadora del pop global. Compartirá la jornada con Skrillex, ícono de la electrónica; Lewis Capaldi, referente de las baladas; y Paulo Londra, que vuelve a la escena con más fuerza que nunca.
Debuta Chappell Roan en Argentina. Foto: Reuters
El cartel se completa con Addison Rae, Aitana, Soledad Pastorutti, RIIZE, TV Girl, Six Sex, y propuestas electrónicas como Brutalismus 3000 y Hamdi, más talentos emergentes como Little Boogie, Terra, Tobika, Joaquina y TIMØ.
Domingo 15: Sabrina y Deftones para cerrar a lo grande
El cierre del festival quedará en manos de Sabrina Carpenter, ganadora del Grammy 2025, que pisa suelo argentino con su nuevo fenómeno pop. La escena rockera estará representada por Deftones, Interpol (celebrando 20 años de Antics) y Ratones Paranoicos.
Sabrina, la headliner principal. Foto: Reuters
También subirán al escenario Kygo, Doechii, Ben Böhmer, Massacre, Saramalacara, Viagra Boys, horsegiirL, Yami Safdie, The Warning, y nuevos valores como Félix Vestre, Ludmila Di Pasquale y Reybruja.
