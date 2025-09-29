El sábado, en Tribus Club de Arte

Festival Blues en Santa Fe: line up de lujo para la 11ª edición

Alma Blues (San Francisco), The Rhythm Gamblers (Córdoba capital), Perro Suizo (Rosario) y los santafesinos The Polacos, Mujeres del Blues, The Fogers, The Socks y Ya Rompimos el Silencio se presentarán en dos escenarios. En diálogo con El Litoral, Fabián “Nene” Broin (baterista de The Polacos y fundador del Festival) repasó las particularidades de este reencuentro.