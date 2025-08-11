Falleció este lunes

Adiós al "Turco" Jozami, la guitarra del blues de Santa Fe

Influyente músico y personaje característico de la escena y la noche santafesina, deja tras de sí un legado de discípulos y compañeros de escenarios, en una carrera que comenzó en los 70 en bandas como Mamut y Cardigan, y continuó siempre cerca de las nuevas generaciones.