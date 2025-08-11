Adiós al "Turco" Jozami, la guitarra del blues de Santa Fe
Influyente músico y personaje característico de la escena y la noche santafesina, deja tras de sí un legado de discípulos y compañeros de escenarios, en una carrera que comenzó en los 70 en bandas como Mamut y Cardigan, y continuó siempre cerca de las nuevas generaciones.
Artista y figura: guitarra en mano, el momento en que encontraba su ser en el mundo; junto a su perro en la mesa de un bar, como parte del paisaje santafesino. Fotos: Facebook Luis Jozami
El rock santafesino perdió este lunes a uno de sus protagonistas históricos: Luis “Turco” Jozami fue encontrado muerto en su domicilio, apenas cuatro días después de haber respondido en Facebook a un amigo que estaba “muy planchado de bronquitis”. Su partida deja un vacío profundo en la cultura musical de la ciudad, donde su guitarra fue sinónimo de pasión, técnica y rebeldía.
Una vida al servicio de la música
Guitarrista virtuoso y compositor incansable, Jozami formó parte de las décadas más efervescentes del movimiento artístico local, especialmente en los años 70 y 80. Integró bandas como Mamut, Cardigan, Quórum, Oh Rock, Or Ground y Artemisa, que no solo exploraron distintas vertientes del rock, sino que también sobrevivieron a un contexto político adverso, manteniendo la música como un acto de resistencia cultural durante la dictadura.
En 2002 fue homenajeado en el Foro Cultural Universitario durante la muestra Breve Historia del Rock en Santa Fe, donde volvió a los escenarios junto al grupo Salvador, liderado por Fernando Calero, en un ensayo abierto que permitió al público reencontrarse con su arte.
Además de tocar, Jozami se dedicó a la enseñanza. Era un profesor particular de guitarra muy buscado, sobre todo por quienes querían sumergirse en el blues. Su estilo pedagógico era tan particular como su personalidad: podía dejar a un alumno practicando un pasaje difícil, anunciar “ya vengo” y aprovechar para hacer un mandado, confiado en que el ejercicio seguiría trabajando en las manos y en la cabeza del aprendiz.
También ofreció clínicas de armonías y fraseos de rock y blues, reforzando su rol como formador y referente para nuevas generaciones.
Blues, escenarios y amigos
Su trayectoria incluyó colaboraciones con bandas como Los Macarras (en los 90), y durante toda su carrera fue un invitado frecuente de bandas amigas. Ya en este siglo realizó presentaciones en Stanley Rock Bar junto a diferentes formaciones.
Participó en el disco “Combustión espontánea” (2005) de Mo’Blues, donde aportó guitarra slide, compartiendo un seleccionado junto a figuras del género como Luis “Mississippi” Robinson y Diego Mizrahi.
Un personaje de la ciudad
El Turco no solo vivía la música, también formaba parte del paisaje urbano santafesino. Durante años tuvo una mesa fija en el bar de Bulevar y San Martín, primero llamado Quico y luego Punto Q; en tiempos más recientes se lo veía en las mesas de afuera de Tribus Club de Arte, siempre dispuesto al saludo y la charla. Era común cruzarlo paseando a su perro por calle Suipacha o como público -o invitado especial- en recitales de rock.
El escenario del pub La Llave llegó a llevar su nombre: Luis María Jozami, un homenaje tan peculiar como él, con un caño atravesando el centro de las tablas.
Junto a Cristian “Matt Hungo” Deicas (Astro Bonzo, la Hot Band) en el extinto pub La Llave, cuyo escenario llevó el nombre “Luis María Jozami” en su honor. Foto: Gentileza Cristian Deicas
“A toda la gente en mí largo e inusual camino de la vida, estoy plenamente agradecido por los afectos que me dispensan y sus enseñanzas también (siempre aprendiendo), solo se trata de luchar fiel a mis principios inclaudicables y de vivir en paz, caminando a la par de cristo rey, rey de reyes, como un buen cristiano. Así de sencillo”, escribió en sus redes el año pasado, bajo una foto de su participación en el Festival de Blues de Santa Fe, a fines de 2023.
Participando del Festival de Blues de Santa Fe 2023, junto a varios de los protagonistas de la escena local. Foto: Facebook Luis Jozami
Influencias y legado
Su estilo bebía de una tradición amplia que iba de Jimi Hendrix a Eric Clapton, de Pappo a Carlos Santana y B.B. King, uniendo la expresividad del rock con la sensibilidad del blues.
Luis “Turco” Jozami fue más que un guitarrista: fue un símbolo de perseverancia artística, un puente entre generaciones y un recordatorio vivo de que el rock puede ser raíz, refugio y revolución.
Santa Fe lo despide con la certeza de que su guitarra seguirá sonando en la memoria de quienes lo escucharon y lo quisieron.
