En su cumpleaños 68

Fran Drescher recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

En la ceremonia, “la señorita Fine” estuvo acompañada por varios amigos famosos, entre ellos Lisa Ann Walter y sus hijas adoptivas en la serie “La Niñera”, Nicholle Tom y Madeline Zima.

Fran Drescher es ahora titular de la estrella número 2.822 en el icónico Paseo de la Fama. Reuters
 2:58
Por: 

Fran Drescher fue honrada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes, ¡que también es su cumpleaños número 68!

Actor Fran Drescher poses in front of actors Madeline Zima, Nicholle Tom and Lisa Ann Walter, and her former husband and an executive producer on "The Nanny" Peter Marc Jacobson, as the Hollywood Chamber of Commerce CEO Steve Nissen and Board of Directors Chair Jerry Neuman unveil her star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., September 30, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYFran Drescher junto a Madeline Zima, Nicholle Tom, Lisa Ann Walter y Peter Marc Jacobson. Reuters

Drescher, mejor conocida por su papel de Fran Fine en la exitosa serie de televisión "The Nanny", ha estado actuando durante casi 50 años.

Más recientemente, asumió el protagonismo como presidenta de SAG-AFTRA, guiando a los miembros del sindicato durante su huelga más reciente.

En la ceremonia, Drescher estuvo acompañada por varios amigos famosos, entre ellos Lisa Ann Walter y sus jóvenes protegidas de "The Nanny", Nicholle Tom (Maggie) y Madeline Zima (Gracie).

A man holds "The Nanny" TV series poster after a ceremony to unveil the Hollywood Walk of Fame star of actor Fran Drescher, who played the titular role, in Los Angeles, California, U.S., September 30, 2025. REUTERS/Mario AnzuoniLos fans también acompañaron a "La Niñera" en la ceremonia de este martes. Reuters.

La estrella de Drescher es la estrella número 2.822 en el icónico Paseo de la Fama.

El Museo de Hollywood planea inaugurar el miércoles una nueva exposición dedicada a la carrera de Drescher.

