Fran Drescher recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Fran Drescher fue honrada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes, ¡que también es su cumpleaños número 68!
Drescher, mejor conocida por su papel de Fran Fine en la exitosa serie de televisión "The Nanny", ha estado actuando durante casi 50 años.
Más recientemente, asumió el protagonismo como presidenta de SAG-AFTRA, guiando a los miembros del sindicato durante su huelga más reciente.
En la ceremonia, Drescher estuvo acompañada por varios amigos famosos, entre ellos Lisa Ann Walter y sus jóvenes protegidas de "The Nanny", Nicholle Tom (Maggie) y Madeline Zima (Gracie).
La estrella de Drescher es la estrella número 2.822 en el icónico Paseo de la Fama.
El Museo de Hollywood planea inaugurar el miércoles una nueva exposición dedicada a la carrera de Drescher.
