El martes 7 de octubre

Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Monumento a la Bandera

La artista dará un show cargado de emoción para celebrar los 300 años de su ciudad natal. Será junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, con un show especialmente pensado para este aniversario, bajo la batuta de Nicolás Sorín. La entrada será libre y gratuita, y se recibirán donaciones para la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.