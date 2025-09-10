Barcelona

“Estoy muy enamorada”: Nicki Nicole habla por primera vez de su romance con Lamine Yamal

La artista argentina desmiente rumores de separación y confirma su relación con el joven deportista, destacando la felicidad que vive en España. Ahora, la historia de amor se fortalece, con ambos protagonistas mostrando su afecto en redes sociales y eventos públicos.