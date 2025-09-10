“Estoy muy enamorada”: Nicki Nicole habla por primera vez de su romance con Lamine Yamal
La artista argentina desmiente rumores de separación y confirma su relación con el joven deportista, destacando la felicidad que vive en España. Ahora, la historia de amor se fortalece, con ambos protagonistas mostrando su afecto en redes sociales y eventos públicos.
La declaración no solo confirma la relación, sino que también desmiente rotundamente los rumores de ruptura.
Barcelona se ha convertido en el nuevo escenario del romance que une a dos figuras muy famosas. Nicki Nicole, la aclamada cantante de 25 años, puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con el futbolista de 18, Lamine Yamal. Instalada en la ciudad condal, la artista asistió a un importante evento de moda, donde la prensa española la abordó con la pregunta que todos se hacían.
Con una sonrisa que delataba su felicidad, Nicki no dudó en responder: "Estoy muy enamorada y muy feliz". La declaración no solo confirma la relación, sino que también desmiente rotundamente los rumores de una supuesta ruptura que habían circulado en las últimas semanas. La artista se mostró agradecida por el cariño del público español, lo que subraya el gran momento personal que está viviendo.
Nicki Nicole en uno de los partidos del Barcelona, acompañando a Lamine Yamal.
Desmentida en tiempo récord: el video falso y el gesto de Yamal
El revuelo en torno a la pareja se intensificó recientemente debido a un video viral que anunciaba el fin de su relación. En las imágenes, supuestamente se veía a Lamine Yamal declarando que quería enfocarse en su carrera, dejando a Nicki Nicole atrás.
Sin embargo, en un giro propio de la era digital, rápidamente se descubrió que el material era un "fake" generado con Inteligencia Artificial, demostrando la facilidad con la que se pueden fabricar noticias falsas.
La desmentida llegó desde la propia trinchera del futbolista. Tras una victoria de la selección española, su compañero Nico Williams lo grabó en el vestuario con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando le preguntó el motivo, Yamal no dudó en mostrar la pantalla de su celular.
Como fondo de pantalla, tenía una fotografía de ambos, con Nicki abrazándolo por detrás. El video, compartido por Williams en sus redes sociales con el texto "Mi chaval está in love", fue la prueba definitiva de que la relación seguía viento en popa.
Los primeros indicios de este romance surgieron en agosto, cuando Nicki Nicole asistió al cumpleaños número 18 de Yamal. Las fotos de ambos en la celebración alimentaron los rumores, que se fortalecieron con un video en el que se los veía juntos en una discoteca. Un periodista español, Javi Hoyos, informó que la pareja fue vista a los besos, confirmando el inicio de su relación.
El futbolista sorprendió con un gesto para el cumpleaños de Nicki que oficializó públicamente su romance.
Desde entonces, las interacciones y guiños en redes sociales no hicieron más que cimentar la idea de que algo especial estaba floreciendo entre ellos. La confirmación de la propia Nicki, sin embargo, es la prueba más fehaciente de este incipiente amor.
La historia de Nicki Nicole y Lamine Yamal es un ejemplo de cómo el amor puede surgir entre dos mundos, la música y el fútbol, capturando la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Su relación, que ha navegado entre rumores y noticias falsas, ahora se consolida con la felicidad de sus protagonistas.
