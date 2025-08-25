Nicki Nicole festejó sus 25 años y confirmó su relación con Lamine Yamal

La relación entre Lamine Yamal, joven figura del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole venía siendo comentada en las últimas semanas. Todo comenzó cuando la artista participó en la exclusiva fiesta con la que el futbolista celebró sus 18 años, ocasión en la que se los vio compartir gestos cómplices.
Poco después, ambos fueron sorprendidos besándose en una discoteca de Barcelona, de la que salieron juntos de madrugada.
Gestos que avivaron los rumores
La presencia de Nicki en el Trofeo Joan Gamper reforzó las sospechas sobre un romance. La intérprete de Formentera asistió al encuentro en el Estadi Johan Cruyff con una camiseta blaugrana personalizada con el nombre y número de Yamal, alentándolo en cada jugada.
Nicki Nicole asistió al partido del Barcelona y reavivó los rumores.
Ese día, el delantero brilló con dos goles en la victoria del Barça ante el Como, mientras las cámaras también se centraban en la argentina, que no pasó inadvertida en las gradas.
Semanas antes, la cantante ya había participado en la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador. Además, las redes sociales aportaron más pistas: ambos compartieron imágenes desde los mismos lugares durante unaescapada a Mónaco, aunque evitaron posar juntos en una primera foto oficial. La salida del estadio en compañía tras el Gamper fue otra señal que confirmaba su cercanía.
Una confirmación romántica
Finalmente, la relación quedó confirmada este lunes, coincidiendo con el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. A través de sus redes sociales, Lamine publicó una fotografía junto a la cantante, donde se los ve cariñosos en plena celebración. La escena estuvo acompañada de un gran ramo de rosas, globos con forma de corazón y una torta, detalles con los que el futbolista sorprendió a la artista.
El futbolista sorprendió con un gesto que oficializó públicamente su romance.
Con esta imagen, Yamal oficializó su noviazgo y dejó en claro que la historia con Nicki va en serio. Sin embargo, la noticia sorprendió hasta dentro de su propio entorno: su padre, Mounir Nasroui, declaró días atrás que no sabía quién era la nueva pareja de su hijo, confesando entre risas que no escuchaba música de la argentina y que prefería mantenerse al margen de la vida sentimental del joven.
La pareja del momento
Entre gestos, apariciones públicas y confirmaciones en redes sociales, Lamine Yamal y Nicki Nicole se consolidan como una de las parejas más comentadas del cruce entre fútbol y música. Lo que comenzó como un secreto a voces ya es oficial, y todo indica que su romance recién empieza a escribir sus primeras páginas.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.