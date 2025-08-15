Se conocieron los motivos de la separación de Tuli Acosta y Lit Killah

Tras días de especulación en redes sociales y rumores en distintos medios, Tuli Acosta decidió hablar públicamente sobre el fin de su relación con Lit Killah. La cantante e influencer confirmó la noticia durante su participación en LUZU, donde aclaró las dudas sobre su situación sentimental y detalló cómo atraviesa esta etapa de su vida.
En medio de un debate sobre la llamada “teoría de agosto”, que sugiere que este mes suele traer reconciliaciones o rupturas, Tuli explicó que la decisión se tomó con respeto mutuo. “No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre, seguimos siendo amigos, familia y va a seguir siendo así siempre para mí”, aseguró.
"El amor mutó"
Tuli destacó que la relación no terminó por conflictos. “Nosotros sentimos que mutó, que por eso también tuvimos que cambiar el título a la relación, pero por el bien de los dos y para poner las cosas claras”, explicó. La cantante remarcó que la honestidad y la comunicación siempre fueron fundamentales, lo que permitió que la separación se lleve adelante con tranquilidad y respeto.
Tuli Acosta habló de su separación de Lit Killah y reveló los motivos.
La artista también resaltó el valor del crecimiento personal y compartido: “Siento que crecimos los dos mucho y seguimos creciendo, pero estoy muy orgullosa de nosotros. Es reloco. Estoy muy orgullosa del vínculo que tenemos y, por separado, también muy orgullosa de él y de mí por enfrentar todo esto y adaptarnos a la nueva realidad”.
En cuanto a las emociones que surgen tras la separación, reconoció que se trata de un proceso complejo. “Obvio que vamos a sentir nostalgia, extrañitis, dolor, tristeza y también felicidad y motivación. Todo esto forma parte de nuestra historia”, afirmó. La cantante destacó que, a pesar del cambio, continúan en el presente y trabajando en la relación de otra manera.
“Yo soy muy ansiosa y siempre quiero tener el control de lo que siento. Esto nos hizo aprender a estar en el hoy y a empatizar con el otro: ¿cómo estás? ¿Qué necesitás? ¿Cómo nos ayudamos?”, comentó. La cantante agregó que, aunque la dinámica cambió, la relación sigue construyéndose de forma distinta y con un afecto que permanece.
La relación
Tuli Acosta y Lit Killah comenzaron su historia en 2022, y su vínculo, aunque ya no sea romántico, continúa siendo significativo para ambos. La influencer subrayó que este nuevo capítulo es una oportunidad para fortalecer el vínculo desde otra perspectiva, sin perder el sentido de pertenencia que siempre los unió.
La noticia generó repercusión en redes sociales.
La decisión de hablar públicamente también permitió a Tuli despejar rumores y controlar la narrativa de su historia, mostrando cómo una ruptura puede vivirse de manera consciente y respetuosa, manteniendo el afecto y la conexión entre las personas involucradas.
