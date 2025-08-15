Se conocieron escenas de Locomotora Oliveras en "En el barro" y sus fanáticos se emocionaron

Una escena de la nueva serie de Netflix "En el barro" emocionó a los fanáticos de Alejandra Locomotora Oliveras. La boxeadora recientemente fallecida protagoniza una secuencia en la trama que se basa en la vida dentro de una cárcel de mujeres.
La serie se estrenó esta semana en la popular plataforma de streaming. La boxeadora falleció el 28 de julio tras dos semanas internada por un ACV isquémico.
"Buenas, trajimos los remedios", dice la ex pugilista al entrar en escena. "A la cooperadora hay que agradecerle", sigue Locomotora exponiendo firmeza en su diálogo.
Acto seguido, le pide dinero a quien maneja el pabellón. "¿Tenés la guita de la semana?", lanza Oliveras. Al recibir pocos billetes se enoja y la escena se vuelve tensa.
La secuencia suma en discusión, insultos y casi se van a las manos. Para finalizar este segmento, la boxeadora amenaza a la mujer y se retira.
El 28 de julio y tras dos semanas de permanecer internada en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, Oliveras murió producto de un empeoramiento de su cuadro de salud.
Locomotora fue electa como convencional y no llegó a jurar como tal, ya que el día de la jura (14 de julio), sufrió un ACV isquémico en su domicilio de la ciudad de Santo Tomé.
Lo sucedido con Oliveras conmovió a sus seguidores y público en general que acompañaron la internación desde el primer momento con mensajes de apoyo, incluso en el propio hospital Cullen.
Los restos de Locomotora fueron velados en una casa privada y luego en la Legislatura. Posteriormente, fue cremada en el cementerio de la capital santafesina.
En este marco, el decreto provincial 1602/2025, que llevó la firma del gobernador Pullaro y del ministro Ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabán Bastia, estableció 72 horas de duelo en el territorio santafesino.
“Dispónese que la Bandera Nacional y de la Provincia de Santa Fe, permanezcan a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante el período de duelo”, dice el documento oficial fechado este lunes 28.
Tanto en su Jujuy natal como en Santa Fe, la boxeadora será homenajeada con sendas estatuas y otros reconocimientos propuestos a los pocos días de su fallecimiento.
Por ejemplo, el senador provincial Garibaldi propuso nombrar Locomotora Oliveras al microestadio que se está construyendo en Santa Fe para los juegos Odesur 2026.
Por su parte, desde el Concejo Municipal, se propuso levantar una estatua en honor a Oliveras. Algo similar pensó el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, en el lugar donde ella entrenaba.
