Se acabó el romance entre Lit Killah y Tuli Acosta
Después de más de tres años juntos, pusieron fin a su relación. La ruptura, confirmada está rodeada de un fuerte rumor de infidelidad que habría sido descubierto por el cantante, según trascendió en un programa de espectáculos.
Se acabó el romance entre Lit Killah y Tuli Acosta. Foto: Bresh.
El escándalo se desató cuando la periodista Majo Martino reveló en televisión que el motivo de la separación habría sido una supuesta infidelidad por parte de Tuli Acosta. “Él está muy dolido porque Tuli se mandó alguna y lo habría descubierto en su celular”, explicó la panelista, generando una ola de repercusiones en las redes y los medios del espectáculo.
Después de más de tres años juntos, pusieron fin a su relación.
Una pareja muy querida
Lit Killah, figura destacada de la música urbana argentina, y Tuli Acosta, influencer y bailarina reconocida por su paso por el Bailando, mantenían una relación desde hace tres años y medio. La pareja se conoció a fines de la pandemia a través de amigos en común, y con el tiempo se convirtió en una de las más queridas y seguidas del ambiente artístico local.
Aunque hasta hace semanas compartían momentos juntos en redes sociales, los rumores de distanciamiento comenzaron a crecer. Finalmente, la noticia fue confirmada y varios medios coincidieron en que la decisión habría sido tomada por el artista luego de descubrir mensajes comprometedores en el celular de su pareja.
Tuli Acosta eligió comunicar la separación a través de sus redes sociales, donde confirmó el fin del vínculo pero negó que haya existido una ruptura traumática. “No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Somos amigos, familia y eso va a seguir así”, escribió.
Además, señaló que ambos querían comunicarlo de forma conjunta, sin recurrir a comunicados tradicionales, y que es un momento de mucha emoción para ambos.
Con el telón bajado sobre una de las relaciones más populares del ambiente artístico argentino, la separación de Lit Killah y Tuli Acosta deja al descubierto no solo una historia de amor que terminó, sino también las tensiones que puede provocar la exposición pública.
Si bien las versiones apuntan a una infidelidad, ambos intentan transitar este momento con respeto mutuo. Resta saber si con el tiempo alguno de los protagonistas decidirá contar su versión completa de lo ocurrido.
La ruptura confirmada está rodeada de un fuerte rumor de infidelidad.
Reacción en redes
Tras la confirmación de la separación, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos artistas. Mientras los seguidores de Lit Killah manifestaron su sorpresa y tristeza por el fin de la relación, los fans de Tuli destacaron su sinceridad y madurez al comunicar la noticia.
Muchos usuarios valoraron el tono respetuoso con el que ambos decidieron enfrentar públicamente el fin del vínculo, sin caer en escándalos ni agresiones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.