Duro descargo de Emanuel Ortega contra el biógrafo de Javier Milei

Emanuel Ortega salió al cruce de Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, luego de que este cuestionara la condena de 19 años de prisión contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi. El músico utilizó sus redes sociales para defender a su pareja y expresar su rechazo a los comentarios del escritor.
En su cuenta de Instagram, Ortega publicó un mensaje dirigido a Márquez en el que calificó sus reflexiones como “retrógradas, machistas y repugnantes” y cuestionó duramente su nivel intelectual.
Además, el cantante reconoció sentir una mezcla de lástima y enojo ante los dichos del biógrafo. “No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer puede soportar”, expresó Ortega sin filtros.
La advertencia de Ortega
El músico continuó su descargo con un fuerte llamado a la responsabilidad. Ortega invitó a Márquez a permanecer en silencio y, en caso de no hacerlo, a enfrentarlo personalmente. “La vida nos da la posibilidad de elegir. La próxima vez que abra la boca, piénselo mejor. Y si no puede, simplemente no diga nada”, concluyó el mensaje.
El descargo de Emanuel Ortega.
El escrito de Ortega generó repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes apoyaron su defensa hacia Julieta Prandi y criticaron los cuestionamientos del biógrafo sobre la condena a Contardi.
Polémicas declaraciones
Cabe mencionar que Nicolás Márquez había publicado comentarios en su cuenta de X donde ponía en duda la denuncia por abuso sexual realizada por Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi.
Tras la condena del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que halló culpable a Contardi de abuso sexual agravado con acceso carnal en un contexto de violencia de género, Márquez cuestionó cómo la modelo pudo soportar presuntos años de maltrato y abusos.
La publicación que enojó a Ortega.
En sus publicaciones, el biógrafo señaló que “cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural se separa de inmediato y denuncia” y sugirió que el testimonio de Ortega podría estar influido por celos. Tras recibir numerosas críticas, finalmente eliminó el tuit.
El fallo del tribunal confirmó las declaraciones de la modelo y estableció la responsabilidad de Contardi en los abusos denunciados. La polémica sobre los comentarios de Márquez generó un amplio debate en redes sociales sobre la credibilidad de las víctimas y la importancia de respetar los procesos judiciales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.