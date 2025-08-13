#HOY:

La primera imagen de Claudio Contardi tras la sentencia por abuso sexual a Julieta Prandi

La Justicia le puso rostro a una condena esperada: Claudio Contardi fue detenido tras ser sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y daño psicológico contra su exesposa, Julieta Prandi.

Claudio Contardi detenido. Foto: Infobae
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y daño psíquico. La sentencia se dictó tras un juicio extenso y cargado de pruebas contundentes, en el que se analizaron años de violencia psicológica, física y sexual contra Julieta Prandi.

En el mismo acto judicial, los jueces ordenaron la inmediata detención del imputado, quien fue esposado en la sala y trasladado bajo custodia policial.

gentilezaLos jueces ordenaron la inmediata detención del imputado.

Detención y traslado

Contardi fue primero alojado en la sede de la DDI de Campana y, posteriormente, derivado a la comisaría 5ª de Escobar, donde aguardará su ingreso al sistema penitenciario bonaerense. La imagen captada durante ese momento, con el rostro serio y esposado, se viralizó rápidamente y fue considerada por muchos como un símbolo del cierre de una etapa marcada por la impunidad.

Las voces del tribunal

El tribunal, compuesto por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, coincidió con la fiscalía en que los delitos estaban acreditados. Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 20 años, el fallo fue de 19. La querella, por su parte, había exigido una condena aún más severa, de 50 años.

Prandi y Contardi son padres de dos niños.Prandi y Contardi son padres de dos niños.

La reacción de Julieta Prandi

Julieta Prandi no estuvo presente en la lectura del veredicto, pero sí se manifestó a través de sus redes sociales. En un mensaje breve y conmovedor expresó: “Hoy empiezo a vivir”. La actriz y conductora lleva años denunciando el calvario que vivió junto a Contardi, y este fallo representa, para ella y para muchas mujeres, un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género.

En las afueras del tribunal, un grupo de mujeres y activistas feministas acompañó la jornada con pancartas y cánticos pidiendo justicia. La fotografía de Contardi detenido fue recibida como una reparación simbólica tras años de silencio judicial.

El juicio y su veredicto no sólo cierran un capítulo en la vida de Prandi, sino que también exponen la lentitud y la resistencia del sistema judicial para abordar causas de abuso y violencia en el ámbito intrafamiliar.

La condena y la imagen de Claudio Contardi esposado no sólo representan el fin de una etapa para Julieta Prandi, sino también un llamado a visibilizar y actuar frente a todas las formas de violencia de género. La Justicia, aunque tardía, llegó. Y con ella, una foto que quedará grabada como símbolo de reparación y memoria.

