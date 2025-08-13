Condenado y esposado

La primera imagen de Claudio Contardi tras la sentencia por abuso sexual a Julieta Prandi

La Justicia le puso rostro a una condena esperada: Claudio Contardi fue detenido tras ser sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y daño psicológico contra su exesposa, Julieta Prandi.