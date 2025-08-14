Tamara Báez decidió alejarse de L‑Gante: “Quiero estar sola”

La relación entre Tamara Báez y L‑Gante volvió a ser noticia en los últimos días, luego de que el cantante confirmara públicamente que estaban intentando darse una nueva oportunidad. Sin embargo, la ilusión duró poco: Báez publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram donde expresó su deseo de estar sola.
"Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye", escribió la joven, en una clara señal de ruptura.
Los posteos de Tamara en su cuenta de Instagram. Crédito: NA.
Una decisión personal y emocional
En sus publicaciones, Tamara reflexionó sobre el valor de las actitudes por sobre las palabras: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”.
Estas frases revelan una profunda introspección, en la que la influencer parece haber tomado conciencia de lo que necesita para su presente: paz y estabilidad emocional.
Acompañando sus palabras con una foto de su hija Jamaica, Tamara subrayó que ahora su foco está en “ella y en mí”. La influencer remarcó que su deseo es estar tranquila, y aunque reconoció que no es fácil, aseguró que lo logrará.
La maternidad se posiciona como el centro de su vida, y esa elección parece estar lejos de la exposición mediática que siempre rodeó su vínculo con el cantante.
L-Gante y Tamara comparten una hija, llamada Jamaica.
Repercusiones en redes
El abrupto giro en la historia sentimental de Báez y L‑Gante generó múltiples reacciones en redes sociales. A esto se suma el revuelo alrededor del exnovio de Tamara, Thiago Martínez, quien recibió críticas de usuarios que lo acusaron de aprovecharse de la situación. La propia Tamara salió a aclarar que él nada tuvo que ver con su decisión.
En menos de una semana, Tamara Báez pasó de una posible reconciliación amorosa a un contundente “quiero estar sola”. Su decisión, compartida con honestidad en redes sociales, pone en primer plano la importancia de priorizar el bienestar emocional y el rol de madre. Un cambio de rumbo que, al menos por ahora, parece definitivo.
Las redes se convirtieron en el escenario principal de debate tras las publicaciones de Tamara. Muchos usuarios le expresaron su apoyo por priorizar su bienestar emocional y destacaron su rol como madre. “Hiciste lo mejor por vos y por tu hija”, fue uno de los comentarios más repetidos.
Sin embargo, también surgieron críticas y especulaciones sobre un posible trasfondo mediático, algo que la influencer no tardó en desmentir. La mayoría de los mensajes valoraron su sinceridad y fortaleza para tomar distancia en un momento tan expuesto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.