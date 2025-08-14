Quién es la mujer señalada como tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson sorprendió al confirmar públicamente su separación del exfutbolista y actual entrenador Martín Demichelis. La pareja, que llevaba más de 17 años de relación y tiene tres hijos en común, atraviesa una profunda crisis que derivó en el divorcio.
Si bien Anderson evitó dar demasiados detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura, una revelación en el programa LAM encendió la polémica: el periodista Pepe Ochoa aseguró que la causa estaría relacionada con una relación extramatrimonial por parte de Demichelis.
Stephie Moreno en el centro de la escena
El nombre que resuena con fuerza es el de Stephie Moreno, una DJ marplatense que actualmente reside en México. Según lo informado en televisión, Moreno habría mantenido una relación con Demichelis durante algo más de cuatro meses.
Descripta como una mujer muy atractiva y con una fuerte presencia en la escena electrónica, Stephie se dedica de lleno a la música y ha logrado destacarse en el ámbito de la producción y el entretenimiento nocturno en el exterior. Personas de su entorno confirmaron que ella habría comentado abiertamente el romance durante una visita reciente a Mar del Plata.
Frente a los rumores, Evangelina Anderson fue clara pero prudente. “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, declaró, dejando en claro que no tiene intención de alimentar el escándalo mediático. Subrayó además que su prioridad es preservar el bienestar de sus hijos, y que mantiene una relación cordial con Demichelis durante el proceso de divorcio.
Un vínculo con historia
La pareja se conoció en 2007 en Villa Carlos Paz y rápidamente comenzó una historia que los llevó a recorrer el mundo. En 2008 nació su primer hijo, Bastián, en Múnich. Más tarde llegarían Lola, en Inglaterra, y Emma, en Alemania. En 2015, tras una breve separación en 2012, Anderson y Demichelis se casaron en una ceremonia íntima en Pilar.
Durante años, fueron considerados una de las parejas más estables del ambiente, combinando carreras internacionales, familia y proyectos en común. La ruptura, por tanto, sorprendió tanto al entorno mediático como a sus seguidores.
El final de una historia que parecía consolidada vuelve a poner en el centro del debate los desafíos de mantener una relación en el ojo público. Mientras Evangelina opta por la discreción y la protección de su familia, el nombre de Stephie Moreno se instala como protagonista involuntaria de un capítulo que recién comienza a escribirse en la agenda mediática.
