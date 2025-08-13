Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 17 años juntos

Después de semanas de especulaciones, el periodista Pepe Ochoa confirmó en el programa LAM de América TV que Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación luego de más de 17 años juntos. “Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, detalló Ochoa, dando contexto a los rumores que circulaban sobre la pareja.
Por su parte, Ángel de Brito, conductor del ciclo, agregó un dato curioso: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”. Según explicó uno de los panelistas: “Hablé con el tatuador, porque le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me puso ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse”.
En las últimas horas, Pochi de Gossipeame mostró en redes sociales los “me gusta” de la modelo a varios videos de un influencer fitness, gestos que llamaron la atención de sus seguidores y sumaron más especulación sobre su vida personal.
Los posteos de Pochi de Gossipeame.
El inicio de la historia de amor
La historia de Evangelina y Martín comenzó en Córdoba, en pleno verano de 2007. El exfutbolista asistió a la obra en la que trabajaba la modelo en Villa Carlos Paz y quedó completamente deslumbrado. Sin embargo, el primer contacto no fue sencillo: un amigo de Martín le jugó una broma, fingiendo ser Evangelina en mensajes durante tres días.
En 2008, Evangelina dejó todo para mudarse a Múnich junto a Martín.
Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Martín la saludó como si fueran amigos íntimos. “¿Qué hacés si hablamos hace días?”, le dijo, desconcertando a Evangelina. La confusión terminó en risas y, poco después, en una cita real que dio inicio a una relación intensa y prolongada.
En 2008, la modelo decidió mudarse a Múnich junto a Martín, ya embarazada de su primer hijo, Bastián, nacido en mayo de 2009. La pareja se trasladó varias veces por la carrera futbolística de Demichelis, viviendo en Manchester, Málaga, Marbella y Alemania. En 2013 nació Lola y en 2017 Emma, la menor de la familia.
Crisis, reconciliaciones y rumores
A lo largo de los años, la pareja atravesó distintos desafíos. En 2012 enfrentaron una fuerte crisis que incluyó separación temporal, celos e incompatibilidades. Sin embargo, lograron reconciliarse y, en 2015, Martín le propuso matrimonio durante su cumpleaños. Celebraron por civil tanto en Argentina como en Europa, consolidando su historia juntos.
El año pasado, nuevamente surgieron rumores de crisis después de que se dijera que Martín habría tenido un affaire con una azafata mientras era técnico de River Plate. Pese a estos comentarios, la pareja continuó en el ojo público hasta que finalmente decidieron separarse.
El anuncio de su ruptura marca el fin de una etapa de casi dos décadas, en la que ambos compartieron carreras, familia y experiencias internacionales, dejando atrás un vínculo que, aunque terminado, estuvo lleno de momentos emblemáticos para sus seguidores y la prensa argentina.
