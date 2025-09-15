Nicki Nicole reemplazará a Lali Espósito en La Voz Argentina

Lali Espósito se ausentará de La Voz Argentina en las próximas emisiones del reality musical. La artista, que acaba de presentarse en el estadio de Vélez Sarsfield, no pudo asistir a varias jornadas de grabación por cuestiones de agenda.
La cantante pop no pudo estar en varias grabaciones del programa de Telefe por su gira y compromisos profesionales. La rosarina ocupará su lugar en la silla del jurado junto a Miranda!, Soledad Pastorutti y Luck Ra.
La noticia fue confirmada en el streaming oficial del programa de Telefe. Sofi Martínez explicó que Lali “estuvo ausente por la exigencia de sus shows y porque también participó del estreno de la película de su amiga”.
La producción decidió convocar a Nicki Nicole, una de las artistas urbanas más reconocidas del país. La rosarina, que actualmente se encuentra en España, será la encargada de ocupar la silla vacante de Lali.
No es la primera vez que ambas coinciden en el ciclo: en 2021 ya habían compartido el escenario y hasta cantaron juntas en una de las galas, algo que los fanáticos recuerdan con entusiasmo.
Con esta incorporación, el jurado de La Voz quedará conformado por Miranda!, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Nicki Nicole, generando expectativa por el cruce de estilos y personalidades en las próximas emisiones.
