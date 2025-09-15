Nueva faceta

Valeria Mazza deslumbra en España: su debut como conductora del "Bailando" fue un éxito rotundo

La argentina regresa a la TV española como co-conductora de un reality, logrando una audiencia récord en su estreno y consolidando su presencia mediática. Luciendo un diseño de Gabriel Lage, la modelo no solo cautivó por su estilo, sino que también demostró su capacidad para manejar la tensión del directo.