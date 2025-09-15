Valeria Mazza deslumbra en España: su debut como conductora del "Bailando" fue un éxito rotundo

La modelo y empresaria argentina Valeria Mazza regresó con fuerza a la televisión española, esta vez como co-conductora del popular reality show “Bailando con las Estrellas” en Telecinco.
La argentina regresa a la TV española como co-conductora de un reality, logrando una audiencia récord en su estreno y consolidando su presencia mediática. Luciendo un diseño de Gabriel Lage, la modelo no solo cautivó por su estilo, sino que también demostró su capacidad para manejar la tensión del directo.
La modelo y empresaria argentina Valeria Mazza regresó con fuerza a la televisión española, esta vez como co-conductora del popular reality show “Bailando con las Estrellas” en Telecinco.
Su debut fue un éxito de audiencia, convirtiéndose en el programa más visto de la noche del pasado sábado y consolidando su lugar en la escena mediática ibérica.
No es la primera vez que Valeria Mazza se roba los reflectores en España. Tras su exitoso paso como concursante en "Mask Singer", la modelo asumió ahora el desafío de co-conducir el ciclo junto a Jesús Vázquez. La primera gala de la temporada 2025, que marcó el regreso del formato a la pantalla después de una larga espera, no defraudó.
El programa captó la atención del público con un 14,5% de cuota de pantalla, superando ampliamente a su competencia.
La noche inaugural presentó a trece parejas de famosos, entre los que destacaron nombres como Anabel Pantoja, sobrina de la reconocida cantante Isabel Pantoja, y la actriz Bárbara Rey, cuya vida ha estado ligada a la realeza española. La dinámica del programa, con celebridades y bailarines profesionales, sumada a un heterogéneo jurado, mantuvo al público al borde del asiento.
Valeria Mazza no solo brilló por su profesionalismo en la conducción, sino también por su inconfundible estilo. Lució un impresionante vestido del diseñador argentino Gabriel Lage, un detalle que conectó su nuevo rol en el exterior con sus raíces. Acompañada por su marido, Alejandro Gravier, Mazza se instaló en Madrid para esta nueva etapa, que se extenderá con grabaciones hasta fines del 2025.
En una entrevista previa a su debut, Mazza compartió detalles sobre su rol en el show, especialmente en la "sala de las estrellas", un espacio clave donde acompaña a los concursantes antes de salir al escenario. "Es el momento donde aparecen todos los nervios, las angustias, la adrenalina", reveló, destacando la oportunidad de ver la verdadera personalidad de los participantes.
Su trabajo no solo implica presentar, sino también ofrecer contención y apoyo a los concursantes, tanto en los momentos de tensión previos a la actuación como en la sala de desahogo posterior, donde se procesan los resultados del jurado.
El desembarco de Mazza en la capital española el pasado 1° de septiembre junto a su esposo, Alejandro Gravier, marca el inicio de un intenso itinerario que se extenderá hasta principios de diciembre. Durante este período, el ciclo televisivo avanzará a través de sus eliminatorias hasta encontrar a los finalistas, con la modelo como una pieza clave en el desarrollo del programa.
A pesar de la intensa agenda europea, Mazza no descuida sus raíces y compromisos solidarios en Argentina. Ya tiene un viaje relámpago programado para el 11 de noviembre, fecha en la que regresará a Buenos Aires para encabezar una nueva edición de "La Gala de Valeria".
Este evento anual a beneficio, que combina moda, música y espectáculo, es una marca registrada de la top model y recauda fondos cruciales para el área materno-infantil del Hospital Universitario Austral, una causa que la ha acompañado por años.
