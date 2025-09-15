Marianela Mirra anunció que espera un hijo con José Alperovich

Marianela Mirra sorprendió al público al anunciar su vínculo sentimental con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, justo cuando la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual.
La ex Gran Hermano reveló que logró un embarazo a los 41 años mediante inseminación artificial y continúa su vida junto al ex gobernador en Buenos Aires.
Actualmente, Alperovich cumple su sentencia en prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, Buenos Aires. Comparte su residencia en el edificio Zencity con Mirra, quien disfruta del lujo y las comodidades que ofrece la torre.
Hace unos días, en el programa Puro Show, se reveló que la ex Gran Hermano había sido vista en una clínica de fertilidad, con planes de someterse a un tratamiento para concebir un hijo junto a Alperovich. La noticia tomó fuerza al confirmarla la propia Marianela: a sus 41 años, espera un bebé gracias a un procedimiento de inseminación artificial.
En un mensaje dirigido a su amigo Gastón Trezeguet, Mirra compartió la feliz novedad: “Estoy esperando un bebé de José”. Además, aprovechó para aclarar rumores sobre su relación: “Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.
A pesar de la situación judicial de Alperovich, la pareja mantiene una convivencia estable en su residencia de lujo, donde Marianela se dedica a disfrutar de las instalaciones y a preparar la llegada del bebé. La noticia del embarazo generó gran repercusión mediática y comentarios diversos sobre el vínculo entre ambos.
El anuncio de Marianela Mirra no solo sorprendió a los medios y al público, sino que también abrió un debate sobre la convivencia y maternidad en medio de un contexto judicial complicado. La ex Gran Hermano se muestra ilusionada y enfocada en esta nueva etapa, mientras continúa compartiendo detalles de su vida privada y familiar con su círculo cercano.
Con el embarazo confirmado, la pareja proyecta un futuro cercano centrado en la familia, dejando de lado por el momento la polémica que rodea a Alperovich y enfocándose en la preparación para la llegada de su hijo.
La relación entre Marianela Mirra y José Alperovich se remonta a 2009, cuando ella fue contratada; Mirra es abogada y utiliza su matrícula profesional, pese a no contar con la representación legal del exgobernador.
Lejos de negar los rumores sobre su romance con Alperovich, quien cumple una condena por abuso sexual, Marianela confirmó su vínculo públicamente a través de su cuenta de Instagram y aprovechó la ocasión para criticar a Jorge Rial.
