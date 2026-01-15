Carrera en expansión

De Hawkins al cine independiente: el crecimiento de Natalia Dyer

Con 31 años recién cumplidos, la protagonista de “Stranger Things” reafirma una carrera construida con sensibilidad, decisiones personales y un vínculo profundo con el entrañable personaje de Nancy Wheeler. De sus inicios tempranos al presente artístico, el recorrido de una figura clave del fenómeno televisivo de la última década, y una estampa que se sale de los cánones.