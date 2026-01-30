Australia vive una de las olas de calor más extremas de la historia
El país atraviesa un episodio climático extremo sin precedentes, con temperaturas que superaron los 49 grados, noches que no ofrecen alivio y récords históricos en distintas regiones. El fenómeno, impulsado por una “cúpula de calor” que bloquea el ingreso de aire frío, ya impacta en la salud, el ambiente y la actividad cotidiana, y es considerado por los expertos como uno de los más severos registrados.
El calor extremo es la principal causa de hospitalizaciones por eventos meteorológicos en Australia y genera más muertes que otros desastres naturales combinados. Foto AP/Dar Yasin
Con temperaturas que rozaron los 50 grados, noches sofocantes y récords que se repiten en distintos puntos del país, Australia atraviesa una ola de calor que los especialistas califican como una de las más intensas registradas. El fenómeno afecta principalmente al sureste del territorio y se explica por una combinación de sistemas atmosféricos que impiden el ingreso de aire frío.
Las altas temperaturas que dominan gran parte de Australia se originaron en el oeste y se desplazaron hacia el sureste, donde aún persisten. El fenómeno, conocido como “cúpula de calor”, se mantiene por la acción de un anticiclón bloqueador sobre Tasmania y los restos del exciclón tropical Luana en Australia Occidental, que impiden la llegada de frentes fríos.
Un koala rescatado llamado Kevin en Gellibrand, Victoria. Karlee Smith
El jueves, la ciudad minera de ópalo de Andamooka, en Australia del Sur, alcanzó los 50 °C, un registro que solo se ha producido ocho veces en la historia del país.
Según el climatólogo principal de la Oficina de Meteorología, Simon Grainger, esta ola de calor se ubica entre las más significativas para el sureste australiano por su intensidad, duración y persistencia, comparable con los episodios de enero de 2009 y 1939.
Récords de temperatura en varias regiones
Alrededor de 50 estaciones meteorológicas registraron sus temperaturas máximas históricas, especialmente en el oeste de Nueva Gales del Sur, el oeste de Victoria y el este de Australia del Sur.
Victoria marcó un récord estatal con 48,9 °C en Hopetoun y Walpeup, mientras que la localidad de Pooncarie, en Nueva Gales del Sur, alcanzó 49,7 °C, igualando la segunda temperatura más alta de su historia.
Calor extremo en zonas de montaña
Incluso las regiones de altura se vieron afectadas. En los Alpes australianos, donde un día típico de enero ronda los 18 °C, las temperaturas superaron los 30 °C por primera vez.
La estación de esquí de Falls Creek registró 30,5 °C y el valle de Perisher llegó a 30,8 °C, ambos récords absolutos. En contraste, ese mismo día Melbourne alcanzó 23,6 °C y Sídney 28,5 °C.
Los agricultores observan un incendio cerca de una propiedad cerca de Euroa, Victoria, Australia, el 10 de enero de 2026. Jay Kogler/Getty Images
Noches sofocantes que agravan el impacto
Además del calor diurno, las noches resultan especialmente perjudiciales. En Adelaida, tras un día de 44,7 °C, la temperatura mínima nocturna descendió solo hasta 34,1 °C, el valor más alto desde que existen registros.
Decenas de localidades de Australia Meridional, Victoria y Nueva Gales del Sur acumularon cinco días o más por encima de los 40 °C, y algunas, como Albury, podrían extender el episodio durante una semana.
Para el profesor Mark Putland, director de medicina de emergencia del hospital Royal Melbourne, el calor prolongado “agota las reservas físicas de las personas”, sobre todo cuando no hay alivio nocturno.
El calor extremo es la principal causa de hospitalizaciones por eventos meteorológicos en Australia y genera más muertes que otros desastres naturales combinados.
La directora de salud de Victoria, Caroline McElnay, advirtió que “el cuerpo tiene dificultades para enfriarse durante la noche, lo que eleva el riesgo de estrés térmico o golpe de calor”.
En Adelaida, los ingresos a emergencias vinculados al calor se triplicaron respecto de enero del año anterior. En Melbourne, se emitieron alertas por mala calidad del aire debido al humo de incendios forestales.
Pese a las condiciones extremas, el Abierto de Australia de tenis se disputó bajo protocolos especiales. REUTERS/Tingshu Wang
Eventos deportivos bajo presión
Pese a las condiciones extremas, el Abierto de Australia de tenis se disputó bajo protocolos especiales. En los días más críticos se suspendieron partidos en canchas exteriores y miles de espectadores evitaron asistir, con pérdidas estimadas en un millón de dólares.
El ciclismo también se vio afectado: el Tour Down Under modificó su recorrido en Willunga Hill por el calor y los incendios.