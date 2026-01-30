Máximas de 50°

Australia vive una de las olas de calor más extremas de la historia

El país atraviesa un episodio climático extremo sin precedentes, con temperaturas que superaron los 49 grados, noches que no ofrecen alivio y récords históricos en distintas regiones. El fenómeno, impulsado por una “cúpula de calor” que bloquea el ingreso de aire frío, ya impacta en la salud, el ambiente y la actividad cotidiana, y es considerado por los expertos como uno de los más severos registrados.