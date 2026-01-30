Panamá anuló la concesión de los puertos del canal a una firma de China tras la presión de EE.UU.

Un buque portacontenedores Maersk El Alto es guiado por remolcadores en Panama Ports Company (PPC), luego de que la Corte Suprema de Panamá anulara contratos portuarios clave en poder de la firma propiedad de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, dejando incierto el futuro de algunas operaciones del Canal de Panamá. Foto: REUTERS / Aris Martinez.