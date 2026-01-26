Estados Unidos desclasificó su Estrategia de Defensa 2026: en qué afecta a Argentina

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, presentó su Estrategia de Defensa 2026 con definiciones claras sobre los objetivos regionales y la competencia hacia el resto del planeta con el tinte de su presidente Donald Trump.
Sin comentarios directos sobre Argentina, el documento de 32 páginas de extensión publicado en los últimos días posee descripciones concretas sobre las intenciones de Washington en Latinoamérica y el subcontinente, con foco en dos regiones de potencial económico.
Occidente y Latinoamérica como prioridad
Las intenciones estadounidenses a nivel militar y de defensa, según el reciente documento oficial no nombran a Argentina o el gobierno de Javier Milei de forma directa ya que estás resultan ser más amplias.
La estrategia establece que defender los intereses de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental es “una tarea fundamental”, vinculada directamente a la defensa de su propia patria. Se señala que, tras años de "abandono", el Departamento de Guerra restaurará la dominación militar estadounidense en la región.
Se nombran además dos puntos estratégicos en los que buscarán garantizar el acceso militar y comercial: el Canal de Panamá y el Golfo de América.
En las últimas horas se conocieron declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., en las que valora el rol de Milei para la gestión Trump, remarcando que es una “pieza clave” y felicitándolo por el rumbo político y económico.
Más allá de estos elogios, el texto de Defensa habla de una “exigencia de reciprocidad”, en la que Estados Unidos espera que los países sudamericanos “respeten y defiendan los intereses compartidos”. Posiblemente la visita del avión norteamericano al aeropuerto de Ushuaia en comienzos de este 2026 se encuentre relacionada a dichos pedidos.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, con Javier Milei delante durante el homenaje a Charlie Kirk. Crédito: REUTERS//Kevin Lamarque
En caso de que no lo hagan se presente la reciprocidad en cuestión, advierten que EE. UU. está preparado para tomar "acciones decisivas y enfocadas" de manera unilateral. También se utiliza el término de trabajo "de buena fe" con los vecinos, lo cual no considera sólo a Canadá y México, sino al resto de América.
La estrategia vincula a su vez la estabilidad de Sudamérica directamente con la seguridad de la frontera estadounidense. El ejército priorizará el sellado de fronteras y la deportación de extranjeros ilegales, viendo cualquier inestabilidad migratoria en la región como una amenaza que debe ser contenida en su origen.
Jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare.
Por fuera del documento del Pentágono, la Casa Blanca habría invitado a líderes militares de 34 países del hemisferio occidental el 11 de febrero a un encuentro especial en Washington al que asistiría el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare.
Corolario Trump de la Doctrina Monroe
El texto introduce este concepto para definir la política hacia la región, con mayor fuerza en la “expulsión de adversarios”, negando a potencias extranjeras como China o Rusia la capacidad de posicionar fuerzas o capacidades amenazantes en el hemisferio.
Se prioriza estructuralmente la degradación de organizaciones narcoterroristas en toda la región, utilizando la fuerza militar si los gobiernos locales no pueden o no quieren actuar. El mayor ejemplo es la bautizada Operación Absolute Resolve en la cual se detuvo a Nicolás Maduro en Venezuela.
Cómo se mira al resto del planeta
La segunda gestión Trump ha multiplicado la presencia exterior en su agenda diaria, ampliando los focos de discusión con un auto entregado mote de “peacemaker” (pacificador) y apuntando su mira no sólo a China, sino también al accionar de Rusia e Irán.
El documento refuerza sobre China que el objetivo es evitar que domine esta región económica vital, pero a través de la fuerza, no necesariamente de la confrontación directa. La metodología sería a través de una defensa sólida a lo largo de la Primera Cadena de Islas (FIC) y establecer comunicaciones militares con el Ejército Popular de Liberación (EPL) para la desescalada, “sin intentar dominar o humillar”.
Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania, junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: Reuters
Por el contrario, a Rusia la considera una amenaza “persistente, pero manejable”. “Invita” a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a que lideren la defensa convencional y el apoyo a Ucrania.
Con la situación en Medio Oriente, hace énfasis en la Operación Midnight Hammer, que destruyó su programa nuclear de Irán, situándola como un aspecto clave para empoderar a Israel como "aliado modelo" para que lidere la estabilidad en esta región.
La publicación incluye la restauración del "Ethos Guerrero", donde se enfatiza la necesidad de reconstruir la fuerza conjunta enfocándose exclusivamente en combatir y ganar guerras, eliminando distracciones de intervencionismo o proyectos de "construcción de naciones".