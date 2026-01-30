#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Estados Unidos

El fenómeno de la “savia congelada” que hace estallar árboles y sorprende con ruidos como disparos

Durante olas de frío extremo, los árboles con tejidos blandos y alto contenido de agua son propensos a quebrarse por la presión interna que genera el congelamiento interno.

Las bajas temperaturas en Estados Unidos provocan que árboles se quiebren de manera repentina, emitiendo sonidos que recuerdan explosiones, sorprendiendo a todos.Las bajas temperaturas en Estados Unidos provocan que árboles se quiebren de manera repentina, emitiendo sonidos que recuerdan explosiones, sorprendiendo a todos.
Seguinos en
Por: 

Durante las recientes olas de frío extremo que estuvieron azotando varios estados los Estados Unidos, un inusual fenómeno natural volvió a llamar la atención: árboles que se quiebran de manera repentina y emiten sonidos similares a explosiones.

El proceso, conocido como “savia congelada”, ocurre cuando las bajas temperaturas provocan una presión interna tan grande que la madera no resiste y se parte, generando escenas impactantes en zonas rurales y urbanas.

El fenómeno se viralizó en redes sociales

En las últimas horas, el tema cobró mayor visibilidad a partir de publicaciones en redes sociales. El creador de contenido meteorológico Max Schuster, conocido como Max Velocity, advirtió sobre el impacto de las temperaturas extremas en distintas regiones de Estados Unidos.

“Es posible que haya árboles explotando en el Medio Oeste y las Llanuras del Norte, ya que se pronostica que las temperaturas caerán 20 grados bajo cero”, escribió antes de la tormenta en una publicación en X que rápidamente se viralizó y superó las 11 millones de visualizaciones.

A partir de ese mensaje, comenzaron a circular numerosos videos e imágenes de troncos partidos, algunos de ellos incluso generados con inteligencia artificial, lo que amplificó la percepción del fenómeno.

..En las últimas horas, el tema cobró mayor visibilidad a partir de publicaciones en redes sociales.

Qué es la “savia congelada” y por qué ocurre

El fenómeno se produce cuando las temperaturas descienden de forma brusca por debajo de cero. En ese contexto, el agua contenida en la savia se congela y se expande dentro de los conductos del árbol.

Esa expansión genera una presión interna que, en algunos casos, supera la resistencia del tronco o de las ramas, provocando una fractura repentina. El sonido resultante suele ser fuerte y seco, comparable al de un disparo o un golpe metálico.

Mirá tambiénEstados Unidos bajo la nieve: -40° de sensación térmica y 8.000 vuelos suspendidos

Cuándo y dónde se registran estos episodios

Este tipo de episodios se observa con mayor frecuencia en inviernos con heladas intensas y prolongadas. Se reportan tanto en regiones rurales como en áreas urbanas arboladas, especialmente en especies con gran contenido de agua en su interior.

Los especialistas explican que no se trata de un hecho extraordinario, sino de un proceso físico-natural que se vuelve más visible cuando las temperaturas extremas se repiten durante varios días consecutivos.

Qué árboles son más vulnerables

Las especies más propensas a este tipo de quiebres son aquellas de crecimiento rápido y con tejidos blandos, que almacenan mayor cantidad de savia. Entre ellas se encuentran álamos, sauces y algunas variedades frutales.

Además, los ejemplares jóvenes o aquellos que ya presentan fisuras previas tienen más probabilidades de sufrir este tipo de roturas durante una helada intensa.

..Este tipo de episodios se observa con mayor frecuencia en inviernos con heladas intensas y prolongadas.

Riesgos y recomendaciones

Si bien no implica un riesgo sanitario, la caída repentina de ramas o troncos puede representar un peligro en espacios públicos o viviendas cercanas.

Mirá tambiénChoque múltiple en Michigan: más de 100 vehículos involucrados durante una intensa tormenta de nieve

Los expertos recomiendan:

  • Evitar permanecer bajo árboles durante heladas intensas.
  • Revisar el estado de los ejemplares en patios y veredas.
  • Podar ramas debilitadas antes del invierno para reducir riesgos.

El fenómeno de la savia congelada es una muestra más de cómo el clima extremo impacta directamente en la naturaleza cotidiana. Aunque resulte llamativo por el ruido y la espectacularidad de los quiebres, se trata de un proceso físico previsible en inviernos rigurosos, que obliga a extremar cuidados en zonas arboladas.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estados Unidos
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro