Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos: nieve, cancelaciones masivas de vuelos y millones bajo alerta
Una extensa tormenta de frío y nieve avanza sobre más de 30 estados de Estados Unidos, generando condiciones de viaje peligrosas, cancelación de vuelos y un amplio número de personas bajo alerta meteorológica.
Una severa tormenta invernal comenzó este fin de semana a impactar a gran parte de Estados Unidos
Una severa tormenta invernal comenzó este fin de semana a impactar a gran parte de Estados Unidos, extendiéndose desde el suroeste hasta el noreste del país y dejando a su paso paisajes cubiertos de nieve, rutas dificultadas por hielo y un sistema de alerta que abarca a cientos de millones de personas.
El fenómeno, considerado de gran magnitud por los servicios meteorológicos, también provocó cancelaciones masivas de vuelos, perturbaciones en el transporte y advertencias oficiales sobre los posibles efectos del frío extremo.
Se espera que continúe la caída de nieve y las condiciones de hielo en rutas y autopistas.
Clima extremo
El avance de este sistema meteorológico invernal ha generado nevadas copiosas y lluvia helada en amplias regiones del país.
Durante el fin de semana se registraron miles de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos
Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) indicaron que la tormenta se desplaza desde áreas como Nuevo México y Texas hacia estados del centro y noreste, donde se espera que continúe la caída de nieve y las condiciones de hielo en rutas y autopistas.
Según las autoridades, el alcance de la tormenta es excepcional: una franja de decenas de estados está bajo aviso de condiciones climáticas adversas, con temperaturas que pueden descender de forma abrupta y generar sensación térmica mucho más baja.
En algunas zonas, el contraste entre las bajas temperaturas y la acumulación de hielo ha convertido a las rutas en superficies extremadamente resbaladizas, lo que obligó a los organismos estatales a emitir recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios.
Los servicios meteorológicos también advirtieron sobre el riesgo de apagones temporales y la necesidad de prepararse ante eventuales interrupciones en el suministro eléctrico, especialmente en regiones poco habituadas a este tipo de fenómenos.
Cancelaciones y alertas en el transporte
Uno de los efectos más visibles de la tormenta se produjo en el transporte aéreo. Durante el fin de semana y este domingo, se registraron miles de cancelaciones de vuelos en aeropuertos de todo el país, tanto domésticos como internacionales, debido a las malas condiciones climáticas que afectan despegues y aterrizajes.
Estas interrupciones en el tráfico aéreo ocurrieron en momentos en que muchas familias y viajeros planeaban desplazarse para actividades de fin de semana o compromisos laborales.
Las aerolíneas recomendaron a sus pasajeros mantenerse en contacto con las compañías para gestionar reprogramaciones o reembolsos, dado que las condiciones podrían empeorar antes de estabilizarse.
Además, las autoridades han declarado estados de emergencia en múltiples estados y han puesto en marcha operativos para atender la situación en las zonas más afectadas. (...)
Por su extensión y la combinación de nieve, hielo y frío extremo, esta tormenta figura como uno de los eventos meteorológicos más significativos del invierno en lo que va de la temporada, y se prevé que sus efectos sigan sintiéndose durante los próximos días mientras se desplaza hacia el noreste del país.