Fenómeno inusual

Nevadas excepcionales en Florida por segundo año consecutivo: acumulación de nieve y dónde se registró

Una ola invernal poco habitual provocó que diversas localidades del noroeste de Florida experimentaran nuevamente caída de nieve, un fenómeno raro para la región. Las imágenes de copos sobre palmeras y calles cubiertas sorprendieron a residentes y turistas.