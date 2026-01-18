Nevadas excepcionales en Florida por segundo año consecutivo: acumulación de nieve y dónde se registró

El estado de Florida, conocido por su clima cálido y soleado, vivió este domingo otro episodio de nevadas inusuales, marcando el segundo año consecutivo en el que partes de su territorio se tiñeron de blanco.
Una ola invernal poco habitual provocó que diversas localidades del noroeste de Florida experimentaran nuevamente caída de nieve, un fenómeno raro para la región. Las imágenes de copos sobre palmeras y calles cubiertas sorprendieron a residentes y turistas.
El fenómeno climatológico tuvo lugar especialmente en la franja noroeste del estado, conocida como Panhandle, donde las temperaturas invernales cayeron lo suficiente como para que la lluvia se transformara en nieve y dejara escenas extraordinarias en un lugar donde este tipo de eventos es poco frecuente.
Las nevadas se concentraron sobre todo en ciudades del Panhandle como Laurel Hill, DeFuniak Springs, Chipley, Marianna, Crestview, Pace y Navarre Beach, donde se registró la presencia de copos durante las primeras horas de la mañana.
Según reportes de Fox News, en varias de estas localidades la acumulación alcanzó entre 2,5 y 5 centímetros, mientras que en otras zonas apenas se observó una leve capa blanca sobre el césped y los techos de las viviendas.
En el corredor de la interestatal I-10, principal vía de tránsito de la región, las escenas de nieve sobre el asfalto y alrededor de las áreas verdes llamaron la atención de automovilistas y transeúntes.
Pese a que las superficies no quedaron completamente cubiertas, el hallazgo de nieve en un estado subtropical es motivo de sorpresa y conversación entre quienes residen allí.
Aunque Florida ha registrado eventos de nieve a lo largo de su historia —con registros de más de 80 ocasiones desde finales del siglo XIX—, lo excepcional de este año radica en que la nevada se produjo menos de un año después de un evento mucho más significativo en enero de 2025.
En aquella ocasión, localidades del mismo Panhandle experimentaron condiciones históricas: en algunos puntos de Pensacola, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó acumulaciones de nieve que superaron las 20 centímetros en un par de días, un volumen que duplicó registros anteriores que databan del siglo XIX.
Meteorólogos y expertos en clima describen estas dos nevada consecutivas como anomalías poco habituales para la zona, dado que los eventos de nieve en Florida suelen ser breves y de escasa acumulación.
La presencia de una masa de aire invernal procedente del norte de Estados Unidos, combinada con humedad del Golfo de México, habría generado las condiciones necesarias para que la precipitación se transformara en nieve en estos sectores.
Las redes sociales se llenaron de publicaciones que capturaron la singularidad del fenómeno: fotos y videos de copos cayendo sobre palmeras, coches blancos y hasta playas con nieve llamaron la atención no sólo de residentes sino también de seguidores de eventos climatológicos inusuales en todo el mundo.
Habitantes de Santa Rosa Beach compartieron imágenes de copos cayendo junto al Golfo de México, mientras que otros usuarios describieron la escena como “extravagante” o “mágica”, sobre todo para quienes nunca antes habían visto nieve en la zona.
Aunque las nevadas no provocaron grandes interrupciones en el tránsito ni daños importantes, las autoridades locales y de transporte implementaron operativos de seguridad vial y advertencias para conductores, debido al riesgo potencial de placas de hielo en puntos críticos de la ruta.