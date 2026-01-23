Una gigantesca tormenta de nieve azota a los EE. UU. y pone bajo emergencia a Nueva York

Unos 160 millones de personas en Estados Unidos se preparan para ser golpeadas por "una tormenta invernal inusualmente grande y severa" con nieve, lluvia helada y temperaturas polares. Entre las ciudades más afectadas está Nueva York que declaró el estado de emergencia.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este viernes el estado de emergencia durante una rueda de prensa. Asimismo, pidió a los neoyorquinos tomar todas las precauciones necesarias. En tanto, aseguró que el estado está preparado para la tormenta entrante y continuará realizando tareas de salado en las carreteras en los próximos días.
“Esta es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”, declaró la gobernadora. “Y los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”.
Según reportó The Mirror US, un estado de emergencia permite al gobierno estatal trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos municipales locales a medida que se acerca la tormenta, y también permite a Albany, la capital de Nueva York, desplegar rápidamente recursos estatales en los municipios según sea necesario, con pocas demoras.
Los recursos estatales pueden incluir la activación de centros de operaciones de emergencia, la preparación de refugios o centros de calentamiento, la coordinación de la policía estatal y las agencias de transporte, entre otros. También puede ayudar a los estados a solicitar asistencia federal si las condiciones exceden las capacidades estatales y locales.
Con este anuncio, Nueva York se convirtió en el último estado del país en declarar el estado de emergencia ante la inminente tormenta.
A principios de esta semana, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia. Otros seis estados, Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia, hicieron lo propio, mientras que Maryland y Virginia Occidental han entrado en estados de preparación.
Este fin de semana, la tormenta azotará con fuerza la costa este, e impactará con fuerza en ciudades como Washington o Nueva York.
Más de 30 estados están en alerta por la tormenta en Estados Unidos.
Se espera que la capital acumule entre 15 y 30 centímetros de nieve la noche del sábado al domingo. En la ciudad de Nueva York, se podrían acumular más de 15 centímetros de nieve solo entre el domingo y el lunes, aunque podrían ser más, depende del rumbo de la tormenta y si es todo nieve o se mezcla con lluvia.
El pronóstico de temperaturas para este sábado en la Gran Manzana son -14º C de mínima y - 9º C de máxima. Las temperaturas no subirán de los -2 ºC hasta, por lo menos, final de mes.
Medio EE.UU. afectado
Más de 30 estados están en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta.
“Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés).
Más de la mitad de Canadá está bajo condiciones de frío extremo.
La tormenta de nieve intensa empieza hoy en el estado de Colorado, en el centro del país, e irá dejando una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.
Según la NWS, las temperaturas podrían bajar de los -10 ºC incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -45 °C en algunos puntos del país.
Estas temperaturas muy por debajo de lo normal se espera que se extiendan hasta finales del mes de enero e incluso principios del mes de febrero, sobre todo en el valle de Ohio y parte de la costa este.
Canadá bajo ola polar
Más de la mitad de Canadá está bajo condiciones de frío extremo, con una sensación térmica que puede llegar a los -50 °C y producir la congelación de la piel en pocos minutos, advirtieron este viernes las autoridades canadienses.
El Servicio Meteorológico de Canadá activó la alerta naranja en dos de las 10 provincias canadienses, Saskatchewan y Manitoba, donde se registró la sensación térmica de entre -45 y -50 °C.
Mientras, partes de la provincia de Alberta, Ontario, Quebec y Nueva Brunswick, que cubren el oeste y el este del país, están bajo alertas amarillas, con sensaciones térmicas de entre -40 y -45 °C.